Амбассадором чемпионата мира-2022 станет Дэвид Бэкхэм
Бывший футболист также станет культурным послом Катара.
Экс-футболист Дэвид Бэкхем, который сейчас является президентом Интера из Майами, пишет Спортарена, станет послом предстоящего чемпионата мира-2022.
46-летний англичанин также на ближайшие десять лет будет культурным послом Катара.
Известно, что за эти функции Бэкхем получит около 180 миллионов евро без вычета налогов.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. От Европы на турнир уже вышли сборные Германии и Дании.
Источник: Ирина Т.
07:45 25/10/2021
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