







Экс-футболист Дэвид Бэкхем, который сейчас является президентом Интера из Майами, пишет Спортарена, станет послом предстоящего чемпионата мира-2022.





46-летний англичанин также на ближайшие десять лет будет культурным послом Катара.





Известно, что за эти функции Бэкхем получит около 180 миллионов евро без вычета налогов.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. От Европы на турнир уже вышли сборные Германии и Дании.