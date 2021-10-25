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Амбассадором чемпионата мира-2022 станет Дэвид Бэкхэм

Бывший футболист также станет культурным послом Катара.



Экс-футболист Дэвид Бэкхем, который сейчас является президентом Интера из Майами, пишет Спортарена, станет послом предстоящего чемпионата мира-2022.

46-летний англичанин также на ближайшие десять лет будет культурным послом Катара.

Известно, что за эти функции Бэкхем получит около 180 миллионов евро без вычета налогов.
 
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. От Европы на турнир уже вышли сборные Германии и Дании.
Источник: Ирина Т.
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