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На соревнованиях в Техасе автогонщик врезался в зрителей, погибли дети

23 октября в американском Кервилле (штат Техас) во время автомобильных гонок, которые проходили в местном аэропорту, одна из машин врезалась в зрителей. Об этом в Fаcebook проинформировал полицейский департамент города.

Гонки проходили на аэродроме. Скриншот: ksat.com

"Транспортное средство, участвовавшее в соревновании по дрэг-рейсингу, Airport Race Wars 2, [...] не справилось с управлением и улетело за пределы взлетно-посадочной полосы, врезавшись в припаркованные автомобили и сбив зрителей, наблюдавших за гонками", – говорится в сообщении.

По данным полиции, пишет Гордон, погибли два человека – шестилетний мальчик (скончался на месте) и восьмилетний мальчик (умер в больнице).

Еще шестерых пострадавших увезли в медучреждения. Речь идет о 34-летнем водителе гоночного автомобиля и пяти зрителях: женщинах в возрасте 27 лет и 46 лет (находится в критическом состоянии), 26-летнем мужчине и двух детях – четырехлетнем мальчике и трехмесячной девочке.

О причинах происшествия правоохранители пока не говорят, "расследование находится на начальной стадии".
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