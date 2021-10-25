Гонки проходили на аэродроме. Скриншот: ksat.com





"Транспортное средство, участвовавшее в соревновании по дрэг-рейсингу, Airport Race Wars 2, [...] не справилось с управлением и улетело за пределы взлетно-посадочной полосы, врезавшись в припаркованные автомобили и сбив зрителей, наблюдавших за гонками", – говорится в сообщении.





По данным полиции, пишет Гордон, погибли два человека – шестилетний мальчик (скончался на месте) и восьмилетний мальчик (умер в больнице).





Еще шестерых пострадавших увезли в медучреждения. Речь идет о 34-летнем водителе гоночного автомобиля и пяти зрителях: женщинах в возрасте 27 лет и 46 лет (находится в критическом состоянии), 26-летнем мужчине и двух детях – четырехлетнем мальчике и трехмесячной девочке.





О причинах происшествия правоохранители пока не говорят, "расследование находится на начальной стадии".















