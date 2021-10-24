Таким образом, "Сморгонь" покидает высшую лигу.





Команда уже ни при каких обстоятельствах не достанет ни "Слуцк", ни "Славию". Максимум, что могут набрать сморгонцы, это 25 очков (в случае трех побед в оставшихся матчах). У "Славии" стало 27. У "Слуцка" сейчас 28 очков, еще три очка ему гарантированы за виртуальный матч со "Спутником".

22 тура "медведями" руководил Вячеслав Геращенко, два матча исполнял обязанности тренера бывший журналист Антон Михашенок, завершает сезон Игорь Трухов.



