+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Сморгонь" покидает высшую лигу

"Славия" на выезде забила шесть безответных голов "Минску" в матче 27-го тура высшей лиги, сообщает "Прессбол" в воскресенье.

Таким образом, "Сморгонь" покидает высшую лигу.

Команда уже ни при каких обстоятельствах не достанет ни "Слуцк", ни "Славию". Максимум, что могут набрать сморгонцы, это 25 очков (в случае трех побед в оставшихся матчах). У "Славии" стало 27. У "Слуцка" сейчас 28 очков, еще три очка ему гарантированы за виртуальный матч со "Спутником".
 
22 тура "медведями" руководил Вячеслав Геращенко, два матча исполнял обязанности тренера бывший журналист Антон Михашенок, завершает сезон Игорь Трухов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]