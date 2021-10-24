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В матче турнира JW Hunt Cup в английском графстве Уэст-Мидлендс команды местного низкоуровневого дивизиона «Олд Вулфрэнианс» и «Лейн Хэд» били 11-метровые почти час. Футболисты нанесли 44 удара — за это время один из руководителей «Олд Вулфрэнианс» поехал в магазин за чипсами, а когда вернулся, серия всё еще продолжалась, сообщает «Би-би-си».





Основное время завершилось со счетом 3:3. В итоге «Олд Вулфрэнианс» победили «Лейн Хэд» 19:18 в серии пенальти и побили английский рекорд. Предыдущее достижение составляло 34 удара, которые в сумме нанесли молодежки «Челси» и «Оксфорда» в 2016 году.





До мирового рекорда командам не хватило четырех пенальти. 48 попыток в Кубке Намибии сезона-2004/2005 в матче между клубами «КК Пэлэс» и «Сивикс» остались непревзойденными.





Кубок JW Hunt проводится с 1926 года. Все доходы от него передаются центру Beacon Center для слепых и слабовидящих в городе Седжли. С этого года турнир в первые вошел в систему кубковых турниров Англии.



