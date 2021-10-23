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Бронзового призера чемпионата мира по легкой атлетике Киньонеса застрелили в Эквадоре

В Эквадоре убили бронзового призера чемпионата мира по легкой атлетике

Эквадорский легкоатлет, призер ЧМ Алекс Киньонес был застрелен неизвестным. Об этом сообщает агентство EFE.

Инцидент произошел в пятницу, 22 октября, в портовом городе Гуаякиль на юго-западе Эквадора, где проживал спортсмен. Обстоятельства убийства выясняются. Стрелявший не найден.

32-летний Киньонес в 2019 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по легкой атлетике на 200-метровке. В том же году в этой же дисциплине он победил на Панамериканских играх. В 2012-м эквадорец вышел в финал Олимпийских игр в Лондоне на 200-метровке. Там он занял седьмое место.

13 октября мертвой у себя дома была найдена кенийская бегунья Агнес Джебет Тироп. На теле спортсменки обнаружили ножевые ранения, пишет Лента.ру.
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