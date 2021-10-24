Анонсировать грядущие события дело непростое, но Sportarena.by попробует рассказать самое интересное о главных дерби дня. Микс получается могучий, под названием ПАРАД ПЛАНЕТ!





17:15. Барселона — Реал Мадрид – El Clasico.

Это событие не нуждается в представлении, рекламе и лишних разговорах. Главная битва Европы. У этих клубов на двоих так много трофеев, и столь лютая неприязнь, что, как говорил герой известного фильма «кушать не могу»! Следующая серия пройдет под номером 280 (юбилейчик). Но тут сделаем сноску ,в рамках первенства Испании эти команды играют в 183 раз и чаще (в Ла Лиге) побеждали «Los Blancos», в соотношении 75 на 72, еще 35 раз соперники гоняли в ничью.









Это первая встреча команд, в которой (начиная с 2004 года) не примут участия ни Серхио Рамос, ни Лионель Месси, сыгравшие по 45 матчей «El Clasico». Они опробуют этим вечером французское «Le Classique», причем – в составе одной команды. Но мы еще их вспомним, а покаже, стоит отметить, что именно аргентинец чаще других отличался в главном матче Ла Лига, наколотив 26 голов. Из тех кто остался в обойме ближе других к этим небожителям – Серхио Бускетс. Воспитанник Барселоны сыграл уже 40 El Clasico и станет самым опытным в этом противостоянии.





EL CLASICO

Барселона





Испания. Ла Лига

24.10.2021

17:15





Реал Мадрид





Победа Барселоны

2.84





Победа Реала

2.47





В таких матчах прогнозы – убийственная штука, но пару фактов отметим:





Карло Анчелотти никогда не выигрывал с «Реалом» у каталонцев в гостях (в сезоне-2013/2014 и 2014/2015 Барса побеждала 2:1, но были успехи на Сантьяго Бернабеу и Месталье (финал Кубка Короля).





В бытность тренером Аякса Куман так и не смог переиграть Милан Анчелотти (больше они не пересекались как тренеры)





В этом Класико за Барселону могут дебютировать сразу 9 игроков.

3 последних Класико выиграл Реал.

18:30 Манчестер Юнайтед — Ливерпуль — North West derby.

Самые титулованные команды Англии также готовы к бою, к которому подходят совершенно с разным настроем. У Клоппа – все летит и работает в лучшем виде, напоминая чемпионский образец сезона 2019-2020. Оле Гуннар Сульшер – в подвешенном состоянии и, учитывая сложный отрезок (Ливерпуль, Тоттенхэм, Манчестер Сити, да еще и Лига Чемпионов), очень скоро его сможет сменить другой специалист, например Зидан. Но это точно не помешает нам насладиться футбол, скорее наоборот, будет изюминкой. Как иначе, ведь на «Олд Траффорд» приезжает команда ни разу не проигравшая в этом сезоне (единственная в АПЛ).





Отдельной строкой идет битва двух голеадоров: нестареющего Криштиану Роналду и сверхпродуктивного Мо Салаха. Даже в свои 36,5 (в феврале будет 37) португалец все еще грозный парень в любом матче. Достаточно вспомнить игру в Лиге Чемпионов против Аталанты, где красны отыгрались со счета 0-2, перевернув ход матча. Победный мяч, конечно же, на счету Криша.





NORTH WEST DERBY

Манчестер Юнайтед





Англия. ПРЕМЬЕР-ЛИГА.

24.10.2021

18:30





Ливерпуль





Роналду забьет

2.30





Салах забьет

2.10





Сравнивать трофеи соперников в Премьер Лиге – грустно. Ливерпуль взял лишь один титул против 13 Юнайтед, но вот в предыдущей версии ТОП-дивизиона Англии, все куда лучше в пользу мерсисайдцев – 18-7. Последний матч на «Олд Траффорд» также выиграли парни Юргена Клоппа (4-2). А еще – ждите пенальти (даже в условиях отсутствия Бруну Фернандеша – грозное оружие). За всю историю Премьер Лиги, именно эти две команды чаще других зарабатывали удары с точки (пенальти), 167 и 166 соответственно, в пользу Манчестер Юнайтед.

21:45. Интер — Ювентус – Derby d’Italia.

Выиграв скудетто в прошлом сезоне, Интер, официально, потеснил Милан став единоличным преследователем Ювентуса на второй строке (19 и 18 титулов и нерадзурри и россонери). «Старая синьора» далеко впереди, имея в копилке 36 побед в первенстве Италии, но это лишь цифры. Важное прямо сейчас – это последние два чемпиона старны, и свои победы они добивались при других наставниках. Cарри был последним, с кем Ювентус брал титул, Конте уступил место Индзаги, не найдя общего языка с руководством Интернационале.





Если «Камп Ноу» и «Олд Траффорд» будут под завязку (в Испании только разрешили, в Англии – с начала сезона можно 100%), то на «Сан Сиро» только появилась возможность запускать 75% от вместимости, а это 57.000 зрителей и сразу же доход в 5 млн. Отчего такая страсть к финансам? Все потому, что именно «Derby d’Italia» 6 октября 2019 года, стал самым кассовым матчем в истории Серии А. Тогда наторговали на 6,5 миллионов евро (до пандемии).





DERBY D’ITALIA

Интер





Италия. Серия А

24.10.2021

21:45





Ювентус





Победа Интера

2.17





Победа Ювентуса

3.40





Болельщики Интера, как никто другой, любят напоминать Ювентусу о 5 поражениях подряд в финалах Лиги Чемпионов (всего их было 7, а выигранных – лишь два 1985 и 1996). У миланской команды соотношение куда приличней 3-2. Также отметим, что Интер забил 78 голов (в 32 матчах) в 2021 календарном году в Серии А: в пяти основных европейских лигах только Бавария забивала чаще (89 в 29 играх), в то время как Юве забивал лишь 64 раза в 33 матчах.

21:45. Марсель – ПСЖ – Le Classique

Вопреки законам этого воскресенья, Марсель и ПСЖ не самые титулованные команды Франции (речь именно о чемпионствах в Лиге 1). Оба клуба на титул отстают от Сент-Этьена, выигравшего главный кубок Франции в последний раз аж в 1981-м. Если бы не провал Маурисио Почеттино в прошлом сезоне, то у катарских шейхов был бы повод уже говорить о достижении в 10 чемпионств, но пока по 9 у них и у Олимпика. Клубы проводили матчи в еврокубках и если Марсель на выезде в Риме против Лацио сыграл 0-0, то Месси зажег по полной закомбечив против РБ Лейпциг (парижане уступали 1-2, аргентинец оформил дубль). Теперь последняя публикация Лео в инсте заслуженно набирает миллионы лайков.





Матч двух самых популярных команд Франции (именно поэтому его выделяют в классику) также непредсказуем как и другие упомянутые. Почеттино мучается со своими звездами как в басне «Лебедб, Щука и Рак», и все бы ничего, но в Лише Чемпионов (именно на этот турнир делается упор) звезды зажигают, а вот на родине, за неимением достойной конкуренции, а, следовательно, и мотивации, столичные звезды порой дают слабину. Проигран лишь один матч, а на старте было 8 побед подряд, но Месси не забивает в Лиге 1, и, по каталонской привычке, тянет на себя одеяло.





LE CLASSIQUE

Марсель





Франция. Лига 1

24.10.2021

21.45





ПСЖ





Месси забьет

1.80





Пенальти в матче - ДА

2.50





Забьет ли Лео свой дебютный гол в этом дери? Вполне, такие матч его вдохновляют, к тому же, его друг Неймар готов фейерить и помогать своими передачами. Накинем сюда Мбаппе, которого разрывают своим желанием выкупить (пока только в СМИ) Барселона и Реал, получается ожидаемая гремучая смесь. Чем ответят марсельцы? Конечно – своей горячей публикой и не менее кипучим тренером. Вспоминая ЧМ 2018 в России, для сборной Аргентины и Месси он сопровождался скандалами. Любопытно, как поприветствуют друг друга Хорхе Сампаоли и Лионель?





Воскресенье будет сложным и по футбольному насыщенным. Постарайтесь ничего не упустить!











