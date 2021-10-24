Виталий Кутузов: «В Беларуси должны играть 12-14 профессиональных команд. Те, кто могут сами себя прокормить»
Экс-игрок сборной Беларуси Виталий Кутузов ответил в Instagram на вопросы своих подписчиков о развитии белoрусского футбола.
- В следующем сезоне опять одна команда не доиграет сезон?
– Думаю, не одна. Думаю, потеря до 30% коллективов во всех лигах.
- В данной ситуации, сколько лиг и команд подойдут для Беларуси?
– 12-14 профессиональных команд. Все те, кто смогут себя прокормить. Остальных в любители и сделать свою крепкую лигу, без какой-либо государственной поддержки. Кто сможет жить и развиваться, тех поднимать наверх и уже там помогать.
10:31 24/10/2021
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