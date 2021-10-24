















- В следующем сезоне опять одна команда не доиграет сезон?





– Думаю, не одна. Думаю, потеря до 30% коллективов во всех лигах.





- В данной ситуации, сколько лиг и команд подойдут для Беларуси?





– 12-14 профессиональных команд. Все те, кто смогут себя прокормить. Остальных в любители и сделать свою крепкую лигу, без какой-либо государственной поддержки. Кто сможет жить и развиваться, тех поднимать наверх и уже там помогать.



