В первой игре команда из Могилевской области взяла верх со счетом 2:1 и, таким образом, вышла в 1/2 финала турнира, а также завоевала право на повышение.

Напомним, в этом году из второй в первую лигу выйдут 5 команд из третьего дивизиона, пишет football.by

Ранее сообщалось, что украинский регулятор в сфере энергетики продлевал запрет на импорт электроэнергии из Беларуси до 31 октября.



