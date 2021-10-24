"Осиповичи" завоевали право в следующем сезоне выступать в первой лиге
В ответном четвертьфинальном матче плей-офф второй лиги "Осиповичи" на выезде сыграли вничью с пинским "Стэнлесом" - 3:3
В первой игре команда из Могилевской области взяла верх со счетом 2:1 и, таким образом, вышла в 1/2 финала турнира, а также завоевала право на повышение.
Напомним, в этом году из второй в первую лигу выйдут 5 команд из третьего дивизиона, пишет football.by
Ранее сообщалось, что украинский регулятор в сфере энергетики продлевал запрет на импорт электроэнергии из Беларуси до 31 октября.
10:01 24/10/2021
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