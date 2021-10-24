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«И пусть весь мир подождет». Послевкусие от игры, где шайбу гоняли Александр и Николай Лукашенко

В субботу в Минске стартовали 15-е республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд.

«И пусть весь мир подождет». Послевкусие от игры, где шайбу гоняли Александр и Николай Лукашенко
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Судя по фото, которые опубликовал канал, максимально приближенный к правителю Беларуси, на трибунах негде яблоку было упасть. Зацепило!

Момент первый


Не по себе от самого факта этого шоу. Так и напрашивается сравнение про «пир во время чумы»: по льду, как ни в чем не бывало, рассекают Александр Лукашенко и его младший сын Николай, в то время как большинство людей в стране переживает темные времена: более восьмисот политзаключенных и тысячи преследуемых по политическим мотивам, обыски, аресты, плачевное состояние экономики, зарплаты и пенсии, которые не догоняют цены в магазинах, закрытость границ. Плюс к этому – мощнейшая четвертая волна коронавируса, которая смывает на своем пути сотни жизней.

Но у некоторых, похоже, настроение: «И пусть весь мир подождет».

Момент второй


На трибунах команду Лукашенко поддерживали курсанты МЧС в форме цвета госфлага. Если присмотреться к снимкам, бросается в глаза, что абсолютное большинство — без масок.

Да, обязательный масочный режим с подачи «игрока №1» отменен. Но мероприятие-то массовое.

Мало того, что во время пандемии власти инициировали такое шоу с высокой концентрацией людей, так на нем еще почти все были без масок и не соблюдали никакой социальной дистанции.

Момент третий


Молодые МЧСовцы. Сразу вспоминается недавний парад в Северной Корее и фотографии оттуда.
Пожалуй, тут без комментариев.
Лера Василькова
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