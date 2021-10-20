Сейчас Лотар Маттеус работает на немецком ТВ. Фото: facebook.com/lothar.matthaeus













В частности, как утверждается, участник пяти чемпионатов мира и его темноволосая длинноногая спутница вместе отдыхали на греческом острове Миконос.





По данным журналистов, Наталье 32 года, она родом из Беларуси, но живет в Мюнхене, в северо-западной части города. Она также чувствует себя как дома в Таллине.





В 2014 году девушка принимала участие в конкурсе красоты «Мюнхенская красавица», который ежегодно организует одноименная местная вечерняя газета.





Известно, что сейчас она занимается бизнесом – с 2018 года руководит компанией, занимающейся продажей эксклюзивных люксовых сумок, аксессуаров и одежды.





Журналисты предположили, что девушка стала новой пассией звезды футбола. Ведь к тому же в начале 2021 года Лотар развелся со своей пятой женой – россиянкой.





Тем не менее, ни сам Маттеус, ни его предполагаемая партнерша не дали никаких комментариев по этому вопросу, ссылаясь на тайну личной жизни.





Кроме того, согласно информации неназываемого бывшего знакомого, Наталья как минимум в конце 2018 года была еще замужем.





Для справки, Лотар Маттеус – немецкий футболист, защитник и полузащитник, играл с 1979-го по 2000 год в клубах «Боруссия», «Бавария», «Интер» и «МетроСтарз».





Является рекордсменом по числу матчей, п �веденных в составе сборной Германии, признавался лучшим игроком года в Европе и мире.





Вошел в список 125 лучших действовавших и бывших игроков мира, который составил Пеле в 2004 году к празднованию 100-летия ФИФА.