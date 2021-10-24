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«Наша команда была на грани отстранения»: выясняется, что белорусская команда чудом попала на Паралимпиаду

В «Минской государственной областной средней школе — училище олимпийского резерва» состоялась диалоговая площадка со знаменитым выпускником — пловцом-паралимпийцем Игорем Боким и заслуженным тренером Республики Беларусь Геннадием Вишняковым.


О том, с какими приключениями белорусы в этом году попала на Паралимпиаду рассказал Геннадий Вишняков.


— Прошедшие игры для нас выдались очень сложными в условиях жесткого карантина из-за коронавируса. Серьезные ограничения касались главным образом нашей команды. Буквально за три дня до старта наш тренер получает положительный результат ПЦР-теста и уходит на изоляцию, на следующий день и еще через день ситуация повторилась. Нас этого частично дестабилизировало, ведь мы на протяжении пяти лет очень упорно готовились к этим играм. Комитет принял решение нас отстранить, с большим трудом мы уговорили их дать нам шанс. Условие было таким: если у нашей команды выявят еще хот один положительный ПЦР-тест, нас отстранят. Мы все сдали анализ и не спали ночь, переживали из-за результатов. На утро прыгали от радости — нас допустили! 

Слова тренера приводит Mlyn.by 
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