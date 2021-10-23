После US Open теннисные звезды отправились на главное модное событие года – Мет Гала, бал нью-йоркского Института костюма. Но ни платье распорядительницы бала Наоми Осаки, ни приход британской сенсации Эммы Радукану не привлекли столько внимания, сколько одно совместное фото легенд: Марии Шараповой и сестер Уильямс.





Шарапова и Серена играли друг против друга 15 лет, пишет Sports.ru, и несмотря на то, что с определенного момента исходы матчей превратились в почти очевидные, за кортом все было сложнее. На пресс-конференциях самую высокооплачиваемую спортсменку мира Шарапову прямо спрашивали, как ей удается быть успешнее Серены. «Ты сам решаешь, как распоряжаться теми возможностями, которые теннис тебе предоставил. Не так много игроков интересуются чем-то помимо тенниса, и это нормально», – говорила Шарапова.









С тех пор многое изменилось. Одна завершила карьеру, обручилась и наслаждается жизнью после тенниса. Другая играет в основном «Шлемы», развивает бизнес-империю и воспитывает дочь. Судя по Мет Гала, они наконец нашли общий язык – но все помнят принципиальную борьбу, в которой победа на корте была не конечной целью, а одним из инструментов.





Матчи с Шараповой 9 лет приносили Серене удачу: 10 побед – 10 титулов

2004 год, Майами: 16-летняя Шарапова постепенно подбирается к топ-20, а 23-летняя чемпионка шести ТБШ Серена пропустила больше полугода из-за операции на колене. Первый матч между главными конкурентками тура следующих полутора десятилетий оказался рядовым, и заряженная на камбэк Серена промчала в четвертьфинал, а потом и к титулу.





Потенциал противостояния прояснился в финале «Уимблдона». Шарапова за час разделалась с чемпионкой двух предыдущих лет, и хотя на корте они мило обнялись – а вслед за ними даже их амбициозные отцы на трибуне, – закончилось все не так гладко. Уильямс, как мир позже узнал из книги Шараповой, после поражения плакала в раздевалке и обещала: «Я больше никогда не проиграю этой сучке».









Если у Серены был план, как это сделать, сначала он не сработал. В финале итогового травмированная американка даже без мощной подачи повела 4:0 в решающем сете, но дальше не смогла взять ни гейма. Острота момента была и в том, что Серена не выиграла ни один из пяти главных турниров сезона.





В следующий раз они встретились через два месяца – в полуфинале Australian Open. Теперь шансы не использовала Шарапова, и три упущенных матчбола оказались точкой невозврата: с тех пор счет увеличивался только в одну сторону.









Итоговый турнир-2004





Серена выпала из топ-100 из-за хронических проблем с коленом, Шарапова перенесла операцию на плече – менялись обстоятельства, но не результаты матчей. Уимблдонский реванш в 2010-м играли уже 12- и трехкратная чемпионки «Шлемов». Шарапова побывала первой в мире, а заодно закрепилась в статусе самой высокооплачиваемой спортсменки, но в матчах против Уильямс это не спасало. Хотя итог десятилетия – 2:6 – еще не создавал впечатление сенсационного отрыва.





Зато его создавала лондонская Олимпиада, которая закончилась главным разгромом в этой личке. В борьбе за золото Шарапова взяла у Серены всего один гейм.









Победы Серене оказалось мало, и она едко подвела итоги матча: «Если Марии дать хоть какую-то надежду, она вернется в игру. Когда она взяла тот один гейм и победоносно сжала кулак, я была такая: «Ой мамочки, начинается». Для меня было очень важно не дать ей шансов».





Интересно, что с первого матча и до конца 2012-го безотказно работало правило: если Серена проходит Шарапову, она выигрывает турнир. 12 матчей, 10 побед, 10 титулов.





После финала итогового турнира-2012





Закономерность дала сбой в феврале 2013-го, а перед этим противостояние Уильямс и Шараповой впервые вышло за пределы корта.





Главный скандал спровоцировала Серена, намекнувшая, что Шарапова – зануда и встречается с парнем «с черным сердцем»





На Australian Open-2013 20-матчевую победную серию Серены прервал вылет в четвертьфинале. На следующий день она твитнула фото опухшего голеностопа, и Шарапова не оценила такие подробности: «Подождите еще немного – скоро теннисисты будут выкладывать свои рентгены, МРТ и ультразвуки *вздох*».





Но выяснять отношения в твиттере они не стали, в этом даже не было необходимости. Шарапова и Уильямс четырежды сыграли за следующие четыре месяца – ни за один сезон они не встречались столько раз, сколько за этот короткий период.









В раздевалке Australian Open-2012





Статистика поражений стала критической (2:14), и Шарапова подключила системный подход: наняла знаменитого аналитика Крэйга О’Шонесси, чтобы тот изучил ее матчи с Сереной. Но советы спеца по тактике не помогли – и с того года Шарапова перестала брать у Серены даже сеты.





Перед «Уимблдоном»-2013 в журнале Rolling Stone вышла, возможно, самая громкая теннисная история года. Серена рассказывала о страхах и принятии себя, вспоминала детство, а потом внезапно пожаловалась на скучно-восторженные интервью теннисистки топ-5, которую «все равно не будут приглашать на крутые вечеринки». Теннисистки, у которой, кстати, отношения с парнем «с черным сердцем».





Американка не назвала имен, но автор интервью предположила, что речь про Шарапову и Григора Димитрова, ее тогдашнего бойфренда (и бывшего Серены). Поводов усомниться в этой версии не было.





Шарапова в ответ посоветовала Серене рассказать об «отношениях с бойфрендом, который был женат, у которого есть дети и который ради нее развелся». Она, разумеется, имела в виду тренера Серены Патрика Муратоглу.









Шарапова на матче Димитрова на «Уимблдоне»-2013





Димитров на вопрос, почему Серена могла назвать его парнем «с черным сердцем», отшутился («Вы мне скажите, какое у меня сердце») и предложил поговорить об уимблдонских кортах и травмах.





Как выяснилось позже, Серена извинилась перед Шараповой за то, что та оказалась втянута в эту историю. Хотя не до конца понятно, когда: до или после выпада Шараповой про Муратоглу.





Так или иначе, осенью россиянка назвала лондонские события пройденным этапом. И окончательно закрыла тему с тренером-бойфрендом Муратоглу: «Дело в том, что я не сказала ничего такого, что не было бы и так всем известно. Не было такого, что она мне рассказала что-то по секрету, а потом я это растрепала всему миру. Это и так все знали, просто никто не ожидал, что я скажу это».





Шарапова в автобиографии объяснила, почему их матчи такие принципиальные для Серены. Американка раскритиковала книгу

И без того напряженные отношения чемпионок после уимблдонского скандала еще накалились. В 2015-м Софья Тартакова, занимавшая тогда должность пресс-атташе Федерации тенниса России, в интервью Sports.ru рассказала:





«Агент Шараповой сказал, что Серена ненавидит Машу. Просто ненавидит. Когда она выходит против нее играть, для нее это совсем другие матчи. Она готова ее уничтожить просто потому, что на другой половине корта Шарапова. Настолько это принципиально для нее».





Но когда пришло время отреагировать на дисквалификацию Шараповой, Серена дала максимально взвешенный комментарий: «Я удивлена и шокирована, как и все остальные. Но в то же время я рада, что она прямо и честно обо всем заявила. Она сказала, что готова понести ответственность, и это требует мужества. Она во всем демонстрирует мужество, и этот момент не стал исключением».





Зато Муратоглу не испытывал «никакого сочувствия к людям, которые не уважают правила». После возвращения Шараповой он был против, когда турниры давали ей wild card, хотя и понимал их. Он вообще высоко отзывался о маркетинговом потенциале Шараповой: «Для женского тенниса ее дисквалификация – это плохо, потому что в нем всего две звезды, способные собирать стадионы: Шарапова и Серена».





Но Патрик никогда особо тепло не высказывался о самой Шараповой и даже не считал ее полноценной соперницей Серены. «Шарапова не может решить проблему матчей с Сереной, потому что Серена лучше нее во всем», – настрой Муратоглу перед примерно любым их матчем. Шарапова утверждала, что он никогда не скажет о ней «хоть одно доброе слово».





Осенью 2017-го вышла автобиография Шараповой «Неудержимая». Там она вспомнила, как Серена рыдала после финала «Уимблдона»-2004. По мнению Шараповой, тот эпизод – главная мотивация американки в их матчах. Якобы Серена возненавидела ее за то, что она слышала, как та плачет.









После финала «Ролан Гаррос»-2013





Серена в момент выхода книги была в декрете, зато на «Ролан Гаррос»-2018 наконец смогла высказаться. Лучшего контекста было просто не придумать: Серена и Шарапова вышли друг на друга в четвертом круге.





Рецензия оказалась неутешительной: Серена заявила, что автобиография основана на слухах и что не ожидала увидеть в книге столько про себя – «и не всегда правду». Послематчевым слезам нашлось простое объяснение: «Это был финал «Уимблдона». Было бы удивительнее, если бы я не плакала».





На той же пресс-конференции Серена как бы вскользь упомянула дисквалификацию Шараповой. «Во время ее истории с препаратами я была одной из немногих, кто похвалил ее смелое выступление. Я не говорила о ней ничего плохого, – напомнила американка и заодно мягко упрекнула Шарапову. – Я считаю, что женщины должны помогать друг другу. Мы всегда должны продвигать друг друга, и успех одной должен вдохновлять остальных, и я это тысячу раз говорила».









Фаворитом предстоящего матча Серена с улыбкой назвала соперницу – ведь та вернулась в спорт на год раньше нее. Но с учетом лички 2:19 это звучало почти как издевательство. В итоге они вообще не сыграли – Серена снялась, сославшись на травму.









На Мет Гала произошло неожиданное «воссоединение». Оказывается, сестры Уильямс ждут возвращения Шараповой





Последний матч друг с другом Серена и Шарапова сыграли в первом круге US Open-2019. Итоговый счет за 15 лет – 2:20.





С тех пор они обходились без открытых конфронтаций, всплывали разве что колкие намеки в соцсетях. Именной бренд Серены прошлым летом внезапно выпустил коллекцию украшений с названием «Неудержимая», а она сама прошлой осенью сказала:





«Меня не особо волнуют результаты на корте. Меня больше волнует то, какая у тебя цель в жизни. Поэтому многое меня вообще не трогает. А то потом оказывается, что люди принимают препараты – и правда всплывает. Их ловят и дисквалифицируют – на недостаточно долгий срок».





В этом году все перевернул нью-йоркский бал Мет Гала. В теннисном твиттере прогремело «воссоединение»: сначала совместное фото с сестрами Уильямс выложила Шарапова, а потом и Винус, придумавшая эту подпись.









Кстати, из-за завирусившегося «воссоединения» почти незамеченным осталось еще одно фото радостных новых подруг – в знаковом для Мет Гала жанре «в туалете». Кадр сделала продюсер Фабиола Беракаса Бекман.









По словам Винус, сестры столкнулись с Шараповой случайно, причем в тот момент, когда обсуждали, как ее не хватает в туре.





«Мы были так рады увидеться – дальше были объятия, смех, истории и это фото. Хотя как игроки мы годами упорно соревнуемся на корте, мы по-прежнему уважаем и любим друг друга. И любим Марию», – рассказала через пару дней Винус и предложила Шараповой вернуться.





Та, впрочем, давно пообещала не возвращаться и привела в пример как раз Серену, которая совмещает теннис и семью. Шарапова несколько раз признавалась, что рада так вовремя закончить карьеру.





Всеобщий восторг насчет «воссоединения» успел утихнуть, но на прошлой неделе вторую волну рассказом про Мет Гала и новую подругу вызвала Серена: «Мы разговаривали, хорошо ладили, смеялись. Обсудили теннис. Было очень, очень весело, и мне очень понравилось».





Шарапова свою версию событий пока не рассказывала, но в той же автобиографии она писала:





«Нам с Сереной имеет смысл подружиться. Мы любим одно и то же, у нас одна страсть. Очень мало кто в мире знает то же, что мы: как это – быть в центре этой бури из страха и злости, которая движет тебя вперед, как это – побеждать и как это – проигрывать.





В каком-то смысле мы помогли друг другу. Может, это еще и лучше, чем дружба. Может, именно поэтому мы горим этим огнем неутомимого соперничества. Но кто знает? Может, когда все это останется позади мы и подружимся. А может, и нет. Никогда не знаешь заранее».





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Фото: instagram.com/mariasharapova, venuswilliams, fabbb_s; globallookpress.com/www.imago-images.de, Li Gang, Panoramic (5, 9), Mehdi Taamallah; Gettyimages.ru/Lisa Blumenfeld, Mike Hewitt, Rich Schultz; facebook.com/sharapova











