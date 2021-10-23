Дисциплинарный комитет АБФФ вынес наказание защитнику Руха Алексею Вакуличу, нанесшего травму футболисту минского Динамо Сергею Матвейчику, дисквалифицировав его на шесть матчей. Это значит, пишет Спортарена, брестчане будут обходиться без него на финише этого сезона и в начале следующего. Даже если зимой Вакулич сменит клуб, то первые матчи новая команда будет играть без него.





Инцидент случился в первом тайме игры с Динамо. В борьбе за мяч Вакулич ногой сыграл в голову оппоненту. В перерыве минчанин почувствовал себя плохо и попросил замену. После оказалось, что у Матвейчика закрытая черепно-мозговая травма легкой степени тяжести, рваная рана головы и сотрясение мозга.













Шесть матчей – одно из самых суровых наказаний в нашем футболе. Согласно Дисциплинарному кодексу, максимальная дисквалификация за грубость на поле – семь матчей. Таким сроком бана наказывается умышленное нанесение травмы сопернику.





Получить меньше шести матчей Вакулич просто не имел возможности. Статья 4 ДК не предоставляет комитету выбирать сроки, а говорит очень четко: «Если нарушение повлекло травму соперника, то такое нарушение наказывается дисквалификацией на 6 (шесть) матчей».





В Беларуси футболист еще не получал шесть матчей дисквалификации (а вот среди тренеров было и восемь). SportArena.by вспоминает самые резонансные дисквалификации последних лет.





Сергей Кисляк





Клуб: Динамо Брест





Дисквалификация: 5 матчей













За что получил. В ноябре 2019-го в Бресте прошел самый скандальный матч чемпионата последних лет. Динамо принимало Шахтер. Встреча двух претендентов на титул завершилась скандалом. В концовке второго тайма главный судья матча Виктор Шимусик не назначил пенальти в ворота гостей, не заметив игру рукой Игоря Бурко. Эпизод вызвал бурю споров прямо на месте. Брестчане предлагали судье пересмотреть эпизод с телефона одного из журналистов. Так родился мем «VAR по-белорусски».









Шимусик на уговоры не поддался, хотя, как признался позже, ему очень хотелось заглянуть в телефон. Встреча завершилась вничью 1:1. Кисляк после матча был вне себя от ярости, материл судей и пытался зайти в судейскую. За это КДК наказал его пятью матчами простоя и оштрафовал на 625 долларов. Штраф получило и Динамо. За нарушение нескольких статей дисциплинарного кодекса «бело-синие» заплатили АБФФ почти 9 тысяч долларов.





В декабре Кисляк оспорил бан, но апелляционный комитет федерации оставил наказание в силе. А уже в марте 2020-го скостил один матч с годовой отсрочкой.





Последствия. Динамо без своего лидера все-таки стало чемпионом.





Александр Глеб





Клуб: БАТЭ





Дисквалификация: 5 матчей









За что получил. Дело было в далеком 2013-м, когда полузащитник впервые вернулся в БАТЭ. На 76-й минуте матча 4 тура против Немана Глеб ударил в лицо защитника «желто-зеленых» Александра Анюкевича.













Денис Щербаков, судивший встречу, показал хавбеку прямую красную карточку.





– Пощечина… Ударил рукой по лицу – вот и весь эпизод. Удар не такой уж и серьезный, но чувствительный: прямо в глаз и ухо задел. Оно у меня до сих пор синее, – говорил после матча Анюкевич.





В АБФФ посчитали, что со стороны Глеба было агрессивное поведение и дисквалифицировало Александра на пять матчей, а через несколько дней уменьшили ее до трех.





Последствия. Без Глеба БАТЭ провел три матча в чемпионате, в которых одержал две победы и потерпел одно поражение. А Анюкевич, а вернее его синее ухо, еще долго было объектом шуток.









Георги Кантария





Клуб: Неман





Дисквалификация: 5 матчей









За что получил. Бан грузинский полузащитник Немана получил за выходку после игры 9 тура нынешнего чемпионата с Шахтером. «Желто-зеленые» проиграли чемпионам 1:2. Кантария очень расстроился и после финального свистка повздорил с полузащитником Шахтера Юрием Кендышем, плюнув тому в лицо. Судья Сергей Чистов показал футболисту красную карточку, а КДК федерации добавил к ней еще пять матчей простоя.





Последствия. Кантария пропустил матчи с Рухом, Спутником, БАТЭ, Славией и минским Динамо. В этих матчах команда из Гродно сумела набрать всего два очка.





Сергей Веремко





Клуб: БАТЭ/Минск





Дисквалификация: 5 матчей









За что получил. Первый срок (у Веремко будет и второй) голкипер Минска получил в 2017-м. 6 августа незадолго до финального свистка матча Минска и БАТЭ голкипер борисовчан не совладал с эмоциями и в паузе рванул через все поле к арбитру Виталию Севостьянику. Выговорил ему, что думал в тот момент о его работе и получил желтую карточку. Не унимался голкипер и по окончании матча. Он снова решил поговорить с арбитром, за что получил второй «горчичник».

















В Доме футбола посчитали, что этого недостаточно и дисквалифицировали Веремко на 5 матчей, оштрафовав еще и на 50 базовых величин.





Последствия. В 23-м туре того чемпионата БАТЭ уверенно разгромил Слуцк 6:0. Веремко, отбыв свой бан, находился в запасе. Но оказалось, что он не имел права попадать в заявку, так как не вовремя уплатил штраф. Разбирательства были серьезные. «Дело Веремко» колошматило белорусский футбол несколько месяцев и едва не привело к тому, что чемпионом стало минское Динамо. БАТЭ спас Виталий Родионов, забивший чемпионский мяч за несколько секунд до конца матча с Городеей в последнем туре.





Дисквалификация: 5 матчей





За что получил. На этот раз Веремко и … Севостьяник повздорили в 2019-м, когда голкипер уже был вратарем Минска. 11 августа «горожане» проиграли минскому Динамо и Веремко, проведший матч на лавке запасных, в подтрибунке обложил матом арбитра. Тот отразил это в рапорте. Вердикт КДК – пять матчей без футбола.





Последствия. Такого резонанса, как в прошлый раз, не было. Чемпионства никто не лишился. Минск продолжил выступать, чередуя поражения и победы. Веремко же вернулся в рамку в октябре.





Александр Сулима





Клуб: МТЗ-РИПО





Дисквалификация: 1 год













За что получил. Уникальный случай в нашем футболе. 30 сентября 2008 года «красно-белые» дома играли с Нафтаном. Клуб Владимира Романова боролся за попадание в призы, но новополочане не думал сдаваться и к середине второго тайма вели 2:0. После второго пропущенного мяча Сулима отправился на беседу с Сергеем Сахаревичем. Но голкипер не только говорил, но и схватил судью «за грудки». За это получил красную карточку.

















Федерация же рассмотрела в этом нереально жесткое нарушение и дисквалифицировала голкипера на год!





Последствия. Спустя полгода – 1 апреля 2009-го – Сулиме скостили срок бана до 6 полугода с испытательным сроком на 12 месяцев.





Сергей Гриневич





Клуб: Кречет, КФК





Дисквалификация: пожизненно









За что получил. В 2018 году на 25-й минуте матча между Кречетом и Нивой в рамках чемпионата Брестской области Гриневич получил красную карточку за агрессивную атаку с риском нанесения травмы сопернику. Он был с этим не согласен и принялся вымещать злость на арбитре Денисе Тарасюке. Футболист накинулся на него, ударил по лицу головой. Судья моментально остановил встречу и отправился в больницу, где выяснилось, что у него сломан нос.





Интересно, что для Тарасюка подобный инцидент был не первым в карьере. Ранее на играх любительской лиге в Бресте «Аматар» один из футболистов также заехал ему по лицу.





Кречету засчитали «технарь», а Гриневичу впаяли пожизненную дисквалификацию. Ему запрещено участвовать в турнирах, которые проходят под патронажем Брестской областной федерации футбола.





Последствия. Два года Гриневич нигде не играл. Не было его даже в заявках команд любительских турниров и в тренерском штабе Кречета. В это же время состоялся гражданский суд по иску Тарасюка к футболисту. В результате Гриневич в течение года выплачивал определенный процент от зарплаты в пользу потерпевшего.





Однако в нынешнем сезоне футболист регулярно выходил на поле за Кречет во второй лиге! На его счету 14 матчей. Дело в том, что накануне сезона, когда стало известно об объединении чемпионатов областей с Д3, в Дисциплинарный комитет Брестской областной федерации поступило несколько писем (в том числе от самого футболиста и клуба) с просьбой заменить дисквалификацию на условное наказание. В ДК учли тот факт, что Кречет планирует выступать на республиканском уровне и имеет определенные проблемы с футболистами, и пошли игроку и клубу на встречу. Свое решение ДК БОФФ направил в КДК АБФФ, который не стал чинить препятствий.





Георгий Кондратьев





Клуб: Металлург Молодечно





Дисквалификация: 15 матчей













За что получил. В стартовом туре чемпионата страны 1992/93 форвард, будучи игроком Металлурга из Молодечно, ударил судью Казимира Знайдинского. Нападающий посчитал, что один из голов его команде забили с нарушением правил и высказал об этом рефери в нецензурной форме. Судья в ответ молчать не стал. Перепалка продолжилась после игры: Кондратьев зашел в душ, где мылся Знайдинский, и ударил его – сперва ногой, а затем кулаком в лицо. Вердикт федерации – 15 игр простоя.





Последствия. Перед Знайдинским ГПК так и не извинился. Вскоре форвард уехал в Украину в тамошний Темп.





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Продолжил Кондратьев получать дисквалификации и когда стал тренером. Так, в 2007-м, бытность главным в Сморгони, он бросил бутылку в сторону скамейки запасных жодинского Торпедо, а после игры прошелся по Антуану Майорову, обслуживавшему матч в качестве судьи. За это наставника оштрафовали на 20 базовых величин и дисквалифицировали на четыре матча.





После матча Ислочи и Шахтера в мае 2019 года за несдержанность и эмоции месячную дисквалификацию и 10 базовых штрафа получил главный тренер «волков» Виталий Жуковский. В сентябре 2019-го забаненым оказался и Сергей Гуренко, работавший тогда в минском Динамо. Тренеру не понравилось судейство Андрея Василевича в игре с Шахтером. Он стал возмущаться и получил от судьи прямую красную карточку. В перерыве и после матча Гуренко очень эмоционально общался с рефери.









Но рекордсменом среди тренеров является коуч Немана Игорь Ковалевич. Штрафы и дисквалификации он получает регулярно. Последнее наказание случилось в июне этого года. КДК АБФФ забанил тренера на восемь матчей за «неадекватное поведение и нецензурную брань в адрес официальных лиц» кубковой встречи Немана и Крумкачоў.