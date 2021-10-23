







"Ее не убивали в октябре талибы. Смерть Махджубин произошла 6 августа ("Талибан" пришел к власти 15 августа - Sports.ru), и ее тело было найдено в ванной комнате ее жениха в Кабуле. Он утверждал, пишет Tengrinews.kz, что Махджубин совершила самоубийство. Однако наша семья подозревает, что ее родственники со стороны жениха нечестны", - сообщил родственник Хакими.





Он поделился фотографией памятника на могиле девушки с именем и настоящей датой смерти, а также приложил фото обнаруженного трупа.





Сегодня многие СМИ написали о том, что члены движения "Талибан" обезглавили Махджубин Хакими в рамках операции по поиску спортсменок. Международная федерация волейбола (FIVB) выступила с заявлением, что изучает шокирующие сообщения о трагической гибели игрока женской молодежной сборной Афганистана.





Ранее талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом.