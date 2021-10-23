В рамках совместного спортивного спецпроекта Onlíner и Parimatch рассказываем о пятерке коучей, без которых сложно представить белорусский спорт.





Николай Козеко и фристайл









Самое стабильное в белорусском спорте — это медальные ожидания от фристайлистов перед зимними Олимпийскими играми. Фристайл, а точнее, лыжная акробатика почти всегда ассоциируются у наших болельщиков с позитивными эмоциями. Наибольшая заслуга в этом принадлежит тренеру Николаю Козеко. Именно его считают центральной фигурой во всех успехах белорусских лыжных акробатов.





В молодости Козеко профессионально занимался прыжками на батуте и в 1972 году выиграл чемпионат СССР. Тренерскую карьеру специалист начал наставником по прыжкам в воду, но перешел во фристайл и стал тренером сборной БССР. В 1993 году он возглавил сборную Беларуси по фристайлу — и понеслась. На Олимпийских играх 1998 года ученик Козеко Дмитрий Дащинский взял первую белорусскую олимпийскую медаль в лыжной акробатике. За годы работы легендарного тренера в сборной его подопечные выиграли семь медалей Олимпиад, четыре из которых — золотые. И это без учета десятков наград на чемпионатах и этапах Кубка мира.





Николай Козеко одним из первых в мире начал применять в тренировках фристайлистов батутную подготовку. Позже многие страны, убедившись в эффективности непривычного метода, перенимали белорусские наработки. Рассказывая о работе тренера, фристайлист Дмитрий Дащинский отмечал: «Гениальность Николая Ивановича в том, что он с нуля создал методику подготовки лыжных акробатов, которая бесперебойно дает результат. Причем сделал это при отсутствии базы. При отсутствии собственного опыта прыжков на лыжах».





Те, кто работал с Козеко, рассказывали, что тренер постоянно находится в поиске. Даже в случае успеха он детально анализирует выступление своих подопечных и ищет недочеты, чтобы потом провести работу над ошибками. Многие спортсмены отмечают неординарность тренера, его готовность к экспериментам и умение найти индивидуальный подход к любому подопечному.





Способности и достижения классного специалиста давно оценили и на международном уровне. Белорусского наставника заслуженно считают уникальным в своем направлении. Николаю Козеко не раз поступали предложения по работе из других стран, но он осознанно оставался тренировать в Беларуси. «Для меня слово „патриотизм“ — не пустой звук. Не хочу быть в какой-то стране тренером по найму. В белорусском фристайле я все создавал с нуля. Меня здесь ценят, и я ценю то, что я сделал», — объяснял тренер.





Спартак Миронович и гандбол









Великий Алекс Фергюсон тренировал футбольный «Манчестер Юнайтед» 27 лет. Кажется, такой срок работы в одном клубе — целая вечность. Но белорусский гандбольный коуч Спартак Миронович в продолжительности пребывания у руля одной команды даст шотландцу фору. Наш знаменитый тренер возглавлял минский СКА на протяжении 40 лет! И с «армейцами» специалист добился невероятных высот. Не зря гандбольный СКА считают лучшей белорусской командой в XX веке.





До прихода в СКА Миронович успел поработать в Республиканской школе высшего спортивного мастерства, возглавлял юниорскую сборную СССР по гандболу. В 1976 году тренер берется за столичный СКА, который позже сделает одним из лучших гандбольных клубов Европы и СССР.





Вместе с «армейцами» Спартак Миронович шесть раз выигрывал чемпионат Советского Союза и четырежды — Кубок страны. Но самым нереальным было то, что наш СКА творил в Европе. Вдумайтесь: белорусский гандбольный клуб трижды побеждал в Кубке европейских чемпионов (аналог нынешней Лиги чемпионов ЕГФ). Два раза СКА завоевывал европейский Кубок обладателей кубков и один раз — Суперкубок. Сейчас это кажется фантастикой.













В 1980-х белорусские гандболисты, выступавшие за СКА, были на ведущих ролях в сборной СССР. А в 1992-м сборная СНГ, ведомая Мироновичем, победила на Олимпийских играх в Барселоне.





После распада СССР под руководством уже легендарного тренера СКА десять раз подряд становился чемпионом Беларуси. Также «армейцы» доходили до финала Кубка ЕГФ (второго по статусу европейского клубного турнира) и побеждали в европейском Кубке вызова — 2013. После формального завершения тренерской карьеры специалист не оставил минский клуб. Эта многолетняя история успеха Мироновича в СКА явно тянет на голливудскую.





Те, кто работал с Мироновичем, неоднократно говорили, что методы и идеи тренера опережали время на многие годы. Тренер стал легендой и гением гандбола благодаря постоянному стремлению к совершенству. Игроки, которых он готовил к свершениям, рассказывали о многих важных качествах специалиста. Например, Спартак Петрович обладал даром находить талантливых ребят в самых неожиданных местах. Также тренер был отменным психологом для своих гандболистов и понимал, как и с кем стоит выстраивать отношения. Дисциплина и приверженность физической подготовке — еще одна характеристика великого наставника. У него, кстати, тоже хватало вариантов переезда в другую страну, но человек-легенда решил остаться именно в белорусском гандболе.





Владимир Шантарович и гребля на байдарках и каноэ









Сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ — один из самых успешных наших национальных спортпроектов. Белорусские гребцы много лет стабильно завоевывают медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В этом большая заслуга главного тренера националки Владимира Шантаровича. Специалист работает в сборной страны с 1993 года, а на должности главного тренера — с 2001-го. Владимир Шантарович воспитал олимпийских чемпионов по гребле на байдарках Романа Петрушенко и Вадима Махнева.





Один из факторов успеха специалиста в том, что он то и дело привносит в тренировочный процесс новые методики и техники. Большое внимание наставник уделяет научному подходу к тренировкам. Он неоднократно рассказывал, что хороший результат достигается объединенными усилиями тренеров, биохимиков, физиологов и генетиков.





Спортивная генетика у Шантаровича — на особом счету. Как подтверждение этому — факт: почти на всех белорусских гребцов — чемпионов мира и Олимпиад составлялись генетические портреты. Так же тестировался ближайший резерв. Одной из задач такой работы было получение информации об уровне предрасположенности конкретного спортсмена к различным заболеваниям. Затем для каждого гребца разрабатывался комплекс профилактических мероприятий, которые помогли бы избежать проблем со здоровьем. Также наука помогала определить, каких качеств не хватает спортсмену и над чем нужно работать, чтобы их развить.





Шантарович не устает повторять о важности грамотного подхода, новаций и новых методик. «Мы постоянно играем с объемом циклической работы. Применяем экспериментальную методику развития качеств, основанную на количестве гребков и их технике. Я придумал блоковую композицию тренировочных циклов и могу теперь экспериментировать, заменяя один блок на другой», — делился внутренней кухней тренер.













Большое значение специалист придает и мотивации спортсмена, а также его готовности пахать и выкладываться до потери сил. Тренер считает, что гребец — это воин, гонщик, который должен выходить на старт как на битву. «Настоящий чемпион на любых соревнованиях готов сражаться только за награды, конкурировать на пике своих возможностей, преодолевать все тяготы и вырывать победу у своих соперников», — заявлял Шантарович.





Тренер признавался, что давно не считает, сколько у него чемпионов мира и Европы, потому что дело не в медалях или деньгах. Ему много раз предлагали уехать за границу, например в Германию, Италию или Испанию, но он предпочитал остаться и растить белорусских гребцов.





Владимир Шантарович — фанат своего дела, поэтому даже увлечения ему часто заменяет работа: «Не люблю ничего, кроме как писать тренировочные формулы, что-то вычеркивать, что-то дополнять, придумывать, корректировать. Для меня наслаждение — переиграть соперников методикой и выиграть. Это кайф».





Анатолий Буяльский и баскетбол









Женская сборная Беларуси по баскетболу входит в число наиболее успешных команд в эпоху независимости нашей страны. А главные успехи этого коллектива связаны с тренером Анатолием Буяльским. Именно при нем женская националка добилась своих лучших на данный момент результатов.





Буяльский приходил в сборную несколько раз, а впервые возглавил главную команду страны еще в 1995-м. Самых громких успехов под руководством талантливого тренера белорусские баскетболистки добились в нулевые. На чемпионат Европы — 2007 белорусская сборная ехала далеко не в статусе фаворита, однако на дебютном Евро команда Анатолия Буяльского добралась до полуфинала и выиграла бронзовые медали. Много вы вспомните сборных команд Беларуси в игровых видах, которые на взрослом уровне выигрывали медали?





Третье место на Евробаскете позволило команде Буяльского побороться за путевку на Олимпийские игры. На Играх в Пекине женская сборная вышла в 1/4 финала и разместилась на итоговой шестой позиции — еще одно достижение для белорусского баскетбола.





В 2009 году белорусские девушки снова едут на баскетбольный Евро, где второй раз подряд доходят до 1/2 финала. Правда, в этот раз наша команда занимает четвертое место.













Приятное воспоминание для отечественных болельщиков оставил чемпионат мира по баскетболу 2010 года. Этот мундиаль стал дебютным для женской сборной. Команду, как и прежде, тренировал Анатолий Буяльский. На ЧМ его коллектив вышел в плей-офф и сенсационно победил сборную России, которая считалась одной их фавориток. В итоге белорусская националка заняла четвертое место на первенстве планеты, а наша центровая Елена Левченко вошла в символическую сборную турнира.





За годы работы Анатолия Буяльского с женской сборной наши баскетболистки дважды отбирались на Олимпийские игры, дебютировали на топ-турнирах и стали их постоянными участницами. При этом коллектив Буяльского настолько уверенно держался на высоком уровне, что просто попадание на топ-турнир стало для белорусских болельщиков чем-то обыденным.





Специалисты не раз подчеркивали, что Буяльский для белорусского баскетбола, а в частности — для женской сборной, особенный тренер, даже выдающийся. А успехи и результаты команды под его руководством исторические. Если в нашей стране появится Зал славы белорусского баскетбола, то невключение в него имени Анатолия Буяльского будет преступлением.





Ренальд Кныш и художественная гимнастика









Далеко не все молодые любители спорта с ходу скажут, кто такой Ренальд Кныш. Однако те, кто разбирается в спортивной гимнастике, считают этого специалиста гением и революционером в своем виде. Работая коучем в Гродненской детской спортивной школе №3, Кныш воспитал олимпийскую чемпионку Елену Волчецкую и чемпионку СССР Тамару Алексееву. А самой известной ученицей Кныша стала Ольга Корбут, которая пришла в группу к талантливому специалисту в 10 лет.





Тандем Кныша и Корбут изменил спортивную гимнастику. Через семь лет после начала работы под руководством гродненского гения Корбут поехала на Олимпийские игры в Мюнхен, с которых вернулась с тремя золотыми и одной серебряной медалью. На Играх 17-летняя Ольга исполнила придуманный ее тренером гениальный по тем временам элемент, который позже назовут петлей Корбут. Сама же гимнастка получит прозвище Чудо с косичками, которое позже будут всегда ассоциировать с белорусской спортсменкой. На Олимпиаде 1976 года Корбут снова завоюет медали: одно золото и одно серебро.





Считается, что за время работы тренером Кныш придумал около 30 новых элементов в спортивной гимнастике. Талантливый специалист понимал, что для победы на международных соревнованиях его подопечным недостаточно чисто исполнить существующую гимнастическую программу. Поэтому тренер работал над ее дополнением и усложнением. Кныш изобретал элементы, одним из которых считалось, например, сальто на бревне.





Кстати, некоторые элементы Кнышу запрещали отрабатывать со своими ученицами. А объяснение запретов было простым: элементы сложные и неподходящие для женского организма. Но тренер добился своего и отстоял усложнение спортивной гимнастики. С подачи Кныша в вид пришли сальтовые элементы на бревне, усложнилась программа на брусьях. Кто-то считает, что сальто вперед-назад на бревне тоже придумал Кныш.













Специалист стал заслуженным тренером СССР и заслуженным деятелем физической культуры БССР. Казалось, что Кныш еще многое сможет дать спортивной гимнастике и обязательно вырастит новых олимпийских чемпионок, но его карьера резко пошла на спад. Из-за затяжного конфликта Кныш и Корбут перестали сотрудничать. Позже гимнастка обвинит тренера в неоднократных сексуальных домогательствах, похожие истории будут рассказывать и некоторые другие бывшие ученицы Ренальда Кныша. Уйдя на пенсию, Кныш начал писать художественные произведения. Его не стало 19 апреля 2019 года.





Тренерская карьера этого человека оставила чувство недосказанности. Кажется, что жизнь тренера-новатора могла сложиться более успешно. Ведь в 70-х годах прошлого века идеи и изобретения Ренальда Кныша перевернули мировую гимнастику, направив ее по совершенно новому пути.