«Пул Первого» поделился фотографией Лукашенко на льду: «Хоккейный сезон стартовал!»
Стартовал новый президентский хоккейный сезон. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал «Пул Первого».
Глава государства Александр Лукашенко снова вышел на лед. «Пул Первого» поделился несколькими фотографиями с ним и командой, пишет Минск-Новости.
Фото из Telegram-канала «Пул Первого»
Источник: Дарья Трояновская
13:08 23/10/2021
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