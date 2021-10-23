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«Пул Первого» поделился фотографией Лукашенко на льду: «Хоккейный сезон стартовал!»

Стартовал новый президентский хоккейный сезон. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал «Пул Первого».



Глава государства Александр Лукашенко снова вышел на лед. «Пул Первого» поделился несколькими фотографиями с ним и командой, пишет Минск-Новости.



Фото из Telegram-канала «Пул Первого»
Источник: Дарья Трояновская
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