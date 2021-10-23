



Вячеслав Веденин. Фото: Tvitter.





Смерть наступила 22 октября. Похороны спортсмена, согласно его завещанию, пройдут в его деревне в Тульской области, пишет Naviny.online со ссылкой на «Матч ТВ».





«Это один из величайших лыжников нашей страны, очень сильный, яркий человек», — отметила Вяльбе.





Веденин — первый советский лыжник, выигравший олимпийское золото в индивидуальной мужской гонке. На Олимпийских играх в Саппоро 1972 года завоевал две награды высшей пробы и одну бронзу. На последнем этапе эстафеты 4×10 км на Играх в Саппоро он ликвидировал отставание в одну минуту от норвежца Йохса Харвикена, что помогло сборной СССР выиграть золото. На счету Веденина также серебро Игр 1968 года в Гренобле.



