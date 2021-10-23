







По информации The Athletic, есть намерение расширить Суперлигу до 140 клубов, а также ввести несколько дивизионов по 20 команд, пишет football.by, которые будут повышаться и понижаться в классе.





В обновленный проект должны войти не только представители топ-5 лиг Европы, но и коллективы из Шотландии, Турции, Украины, Португалии, Бельгии, Нидерландов и России.