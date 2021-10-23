Жан Кастекс и папа римский Франциск. Фото: Reuters





Папа Римский Франциск поблагодарил аргентинского нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси за футболку парижской команды с автографом футболиста, пишет Лента.Ру со ссылкой наTelam.





Футболку с надписью «С большой любовью» подарил Франциску премьер-министр Франции Жан Кастекс, приехавший в Ватикан с официальным визитом.





«Дорогой брат, благодарю тебя за футболку, присланную тобой, за преданность делу и твою простоту. Спасибо за стойкость. Оставайся таким же. Благослови тебя Бог, ты всегда можешь положиться на меня. Рад, что ты не зазнался», — обратился к футболисту Франциск.





Ранее дубль Месси принес победу ПСЖ в матче Лиги чемпионов. Форвард забил два гола за семь минут, сделав счет 3:2 в пользу ПСЖ.





10 августа ПСЖ объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение действительно до 2023 года. Предполагается, что за первый год в команде футболист заработает 30 миллионов евро. В последующие два года гонорар Месси увеличится на десять миллионов евро благодаря бонусу за лояльность.