











Tribune de Geneve сообщает , что речь идет о представителях команды Bahrain Victorious. У анализах их волос были обнаружены следы запрещенного вещества тизанидина.





В середине июля 2021 года, после 17-го этапа "Тур де Франс" французская полиция провела обыск в номерах велокоманды в гостиничном номере города По, пишет "Прессбол".





Судебно-медицинский эксперт изъял пробы волос у семи спортсменов команды по запросу полицейских, которые обнаружили у врача Bahrain Victorious большое количество коробок с тизанидином.





Пробы трех гонщиков дали положительный результат на данный препарат. Заметим, что наличие вещества в волосах говорит о его длительном применении.





На "Тур де Франс"-2021 велосипедисты Bahrain Victorious одержали победу в командной классификации по времени.















