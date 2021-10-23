Три участника "Тур де Франс"-2021 заподозрены в употреблении допинга
Три велосипедиста, которые принимали участие в последней многодневке "Тур де Франс", подозреваются у нарушении антидопинговых правил.
Tribune de Geneve сообщает, что речь идет о представителях команды Bahrain Victorious. У анализах их волос были обнаружены следы запрещенного вещества тизанидина.
В середине июля 2021 года, после 17-го этапа "Тур де Франс" французская полиция провела обыск в номерах велокоманды в гостиничном номере города По, пишет "Прессбол".
Судебно-медицинский эксперт изъял пробы волос у семи спортсменов команды по запросу полицейских, которые обнаружили у врача Bahrain Victorious большое количество коробок с тизанидином.
Пробы трех гонщиков дали положительный результат на данный препарат. Заметим, что наличие вещества в волосах говорит о его длительном применении.
На "Тур де Франс"-2021 велосипедисты Bahrain Victorious одержали победу в командной классификации по времени.
10:39 23/10/2021
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