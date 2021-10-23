БАТЭ на выезде оказался сильнее "Немана"
Борисовчане приблизились в таблице к "Шахтеру".
В стартовом матче 27-го тура высшей лиги БАТЭ на выезде обыграл Неман — 2:0.
В первом тайме зрители не увидели голов, а на 60-й минуте Дмитрий Юсов замкнул навес Дмитрия Бессмертного, пишет Спортарена.
За две минуты до конца основного времени Евгений Яблонский поставил точку в противостоянии, забив второй мяч.
Благодаря этой победе БАТЭ набрал 58 очков и приблизился в таблице к Шахтеру. Отставание борисовчан от Горняков составляет четыре балла, однако солигорчане сыграли на три игры меньше.
В активе Немана осталось 30 очков и девятая позиция в высшей лиге.
Высшая лига. 27-й тур
Неман — БАТЭ — 0:2 (0:2)
Голы: Юсов, 60, Яблонский, 88
Источник: Влад Воронин
10:19 23/10/2021
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