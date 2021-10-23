







В стартовом матче 27-го тура высшей лиги БАТЭ на выезде обыграл Неман — 2:0.





Дмитрий Юсов замкнул навес Дмитрия Бессмертного, В первом тайме зрители не увидели голов, а на 60-й минутезамкнул навес Дмитрия Бессмертного, пишет Спортарена.





За две минуты до конца основного времени Евгений Яблонский поставил точку в противостоянии, забив второй мяч.





Благодаря этой победе БАТЭ набрал 58 очков и приблизился в таблице к Шахтеру. Отставание борисовчан от Горняков составляет четыре балла, однако солигорчане сыграли на три игры меньше.





В активе Немана осталось 30 очков и девятая позиция в высшей лиге.





Высшая лига. 27-й тур





Неман — БАТЭ — 0:2 (0:2)





Голы: Юсов, 60, Яблонский, 88











