







"Хотела бы, чтобы все знали, что я не буду участвовать ни в каких других турнирах в 2021 году, включая финал ВТА в Мексике. Это было трудное решение, но мне нужно сосредоточиться на состоянии своего здоровья и восстановлении после сезона 2021 года.





С учетом постоянных проблем, связанных с возвращением в Квинсленд, и требований карантина, не хочу ставить под угрозу свою подготовку к домашнему Открытому чемпионату Австралии в Мельбурне в январе", — приводит слова Барти "Чемпионат".





Эшли Барти с понедельника, 18 октября, начала свою 100-ю неделю в ранге лидера рейтинга ВТА, пишет Прессбол. Ранее подобного достижения добивались лишь семеро теннисисток, а именно: Штеффи Граф, Мартина Навратилова, Серена Уильямс, Крис Эверт, Мартина Хингис, Моника Селеш и Жюстин Энен.











