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Эшли Барти отказалась от участия в Итоговом турнире ВТА

Первая ракетка мира Эшли Барти отказалась от участия в Итоговом турнире ВТА, который пройдет в мексиканской Гвадалахаре с 10 по 17 ноября.



"Хотела бы, чтобы все знали, что я не буду участвовать ни в каких других турнирах в 2021 году, включая финал ВТА в Мексике. Это было трудное решение, но мне нужно сосредоточиться на состоянии своего здоровья и восстановлении после сезона 2021 года.

С учетом постоянных проблем, связанных с возвращением в Квинсленд, и требований карантина, не хочу ставить под угрозу свою подготовку к домашнему Открытому чемпионату Австралии в Мельбурне в январе", — приводит слова Барти "Чемпионат".

Эшли Барти с понедельника, 18 октября, начала свою 100-ю неделю в ранге лидера рейтинга ВТА, пишет Прессбол. Ранее подобного достижения добивались лишь семеро теннисисток, а именно: Штеффи Граф, Мартина Навратилова, Серена Уильямс, Крис Эверт, Мартина Хингис, Моника Селеш и Жюстин Энен.
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