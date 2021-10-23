







Матч "Сент-Этьен" — "Анже" должен был начаться в 22.00 по белорусскому времени, но у фанатов хозяев были другие планы.





Они забросали поле файерами, таким образом выразив недовольство игрой своей команды, которая идет на последнем месте в чемпионате, имея 4 очка после 10 матчей, пишет Прессбол со ссылкой на "Спорт-Экспресс".















