В чемпионате Франции снова беспорядки: фанаты сорвали начало матча "Сент-Этьен" — "Анже"
В чемпионате Франции по футболу снова беспорядки на трибунах.
Матч "Сент-Этьен" — "Анже" должен был начаться в 22.00 по белорусскому времени, но у фанатов хозяев были другие планы.
Они забросали поле файерами, таким образом выразив недовольство игрой своей команды, которая идет на последнем месте в чемпионате, имея 4 очка после 10 матчей, пишет Прессбол со ссылкой на "Спорт-Экспресс".
09:16 23/10/2021
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