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"Сухарь" Константина Шостака и ассист Владислава Кодолы помогли "Северстали" обыграть рижское "Динамо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" дома обыграла рижское "Динамо" со счетом 2:0.

 


Белорусские легионеры хозяев внесли в победу весомый вклад: Константин Шостак "засушил" ворота, Владислав Кодола отличился голевой передачей перед победной шайбой, пишет Прессбол.

Северсталь — Динамо Р — 2:0
Шайбы: 1:0 — Няттинен (Хохлов, Кодола, 33.53). 2:0 — Вовченко (Стенквист, Пресс, 55.26).
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