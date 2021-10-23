"Сухарь" Константина Шостака и ассист Владислава Кодолы помогли "Северстали" обыграть рижское "Динамо"
В матче регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" дома обыграла рижское "Динамо" со счетом 2:0.
Белорусские легионеры хозяев внесли в победу весомый вклад: Константин Шостак "засушил" ворота, Владислав Кодола отличился голевой передачей перед победной шайбой, пишет Прессбол.
Северсталь — Динамо Р — 2:0
Шайбы: 1:0 — Няттинен (Хохлов, Кодола, 33.53). 2:0 — Вовченко (Стенквист, Пресс, 55.26).
08:47 23/10/2021
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