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Роналду рассказал об уходе из сборной

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможном прекращении выступлений за сборную Португалии.



"Зачем? Я думаю, время еще не пришло. Дело не в том, чего хотят люди, а в том, что хочу я.

Когда я почувствую, что больше не могу бегать, идти в дриблинг, бить по воротам, если моя мощь испарится... Но это все у меня до сих пор есть, так что я хочу продолжать, ведь я все еще мотивирован. Хочу поднять планку еще выше", – сказал Роналду.

Напомним, пишет ru.oxu.az, в сентябре 36-летний форвард побил мировой рекорд по количеству забитых мячей за сборную. Сейчас на счету португальца 115 голов в национальной команде.
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