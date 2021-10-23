Роналду рассказал об уходе из сборной









"Зачем? Я думаю, время еще не пришло. Дело не в том, чего хотят люди, а в том, что хочу я.





Когда я почувствую, что больше не могу бегать, идти в дриблинг, бить по воротам, если моя мощь испарится... Но это все у меня до сих пор есть, так что я хочу продолжать, ведь я все еще мотивирован. Хочу поднять планку еще выше", – сказал Роналду.





Напомним, пишет ru.oxu.az, в сентябре 36-летний форвард побил мировой рекорд по количеству забитых мячей за сборную. Сейчас на счету португальца 115 голов в национальной команде.



