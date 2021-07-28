







Белорусские клубы не имели права принимать в еврокубках команды на своей территории, и их разбросали по разным странам. Так вот, солигорский "Шахтер" играл в Белграде, где проиграл болгарскому "Лудогорцу", после чего вылетел в Лигу конференций, во второй квалификационный раунд. Им разрешили сыграть в Венгрии против "Фолы" из Люксембурга. Они провели первый матч (22 июля, потерпели поражение 1:2, в итоге в отставку был отправлен украинский тренер белорусской команды Роман Григорчук – Прим.), после чего им разрешили остаться здесь, в отеле на базе клуба "Мезекевешд". Отмечу, что это была полностью новая база, где никто еще не жил, "Шахтер" был первым, ему были созданы все необходимые условия, которые были выполнены на 1000 процентов, даже благодарственное письмо потом прислали. Там они готовились к ответной встрече в Люксембурге.





По словам Кузнецова, пишет Прессбол, белорусы покинули Венгрию, но за ними висит долг, претензии по которому венгерская сторона предъявляет ему. Он постоянно держит связь с клубным руководством разного уровня, но дальше обещаний дело не идет.





Они по расходам оказались должны. А венгры, с которыми были, слава богу, подписаны соответствующие контракты, постоянно меня засыпают вопросами: "Когда? Когда?", ведь команде разрешили остаться под мои гарантии. Белорусы же постоянно отвечают, мол то, у них денег нет, то возникли сложности в связи со сменой главного тренера, то еще что-то. Более того – по моей информации они должны еще в ряде стран, где останавливались. Обещают чуть ли не каждый день: "Понедельник, понедельник, все закроем". Но уже прошло 2,5 месяца, у меня уже просто нет сил с ними бороться. Поэтому собираемся консультироваться с юристами венгерской футбольной федерации, чтобы подавать иск в Лозанну (Спортивный арбитражный суд в Лозанне, CAS – Прим.). Захотели прославиться – пусть прославляются. Только вряд ли это добавит перед вероятным стартом в следующем еврокубковом сезоне позитива имиджу клуба, который покупает игроков за 600 тысяч евро, но при этом не спешит отдавать свой законный долг, сумма которого почти в шестьдесят раз меньше





Footboom.com передает слова Сергея Кузнецова, что представители "Шахтера" вышли на связь и пообещали закрыть долг в течение пяти дней. Однако, по прошествии указанного времени ситуация не изменилась. Председатель правления ФК "Шахтер" Вадим Шумак, утверждал, что клуб долг закроет, но по срокам конкретики нет. Руководитель в переписке с Кузнецовым сделал также акцент, что точные сроки оплаты никогда не обговаривались.





В подтверждение своих слов Сергей Кузнецов предоставил копии акта выполненных работ на сумму 56092,13 евро от 28.07.2021. По его словам, срок полной выплаты данной суммы, согласно контракту, составляет 30 дней. Отмечается, что большая ее часть уплачена, а долг "Шахтера" составляет 13336,13 евро (указано в документе). И именно этот остаток они не спешат закрывать уже больше двух месяцев.















