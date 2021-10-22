



В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское Динамо на выезде оказалось слабее Сибири — 2:3.





Гости здорово начали встречу, пишет Спортарена, дважды забросив к девятой минуте. Сначала Мальте Стремвалль забросил курьезную шайбу, а через две минуты Кирилл Воронин развил успех минчан.





Однако вторую половину периода Зубры провалили, позволив сопернику не только отыграться, но и выйти вперед.





У Сибири отличились Коротков, Шаров и Сетдиков. В оставшееся время хоккеисты Динамо пытались спасти встречу, однако не сумели.





Таким образом, прервалась 11-матчевая серия Динамо с набранными очками. В таблице Западной конференции Зубры идут четвертыми с 28 баллами. Сибирь прервала серию из четырех подряд поражений и занимает десятое место на Востоке.





Сибирь — Динамо — 3:2 (3:2, 0:0, 0:0)











