







Как сообщили в департаменте полиции на транспорте, ЧП произошло 22 октября.





По данным, воздушное судно авиакомпании FlyJet, на борту которого находились футболисты и тренерский штаб алматинского "Кайрата", столкнулся с автомобилем Renault.





Этим рейсом команда возвращалась из Баку, где проходила встреча группового этапа Лиги конференций против "Карабаха", пишет ru.oxu.az. Обстоятельства инцидента выясняются. После столкновения пассажиры провели более часа в самолете, ожидая аварийной эвакуации.





По данному факту уже начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 УК Казахстана ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").





"В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК", - добавили в департаменте.





В международном аэропорту Алматы подтвердили факт столкновения. Как выяснилось, самолет принадлежит компании FlyJet.kz, он вылетел из Баку и приземлился в Алматы сегодня в 06:43 (08:43 по бакинскому времени - ред.).





"На пересечении рулежного маршрута К и автомобильной дороги на траверзе, место стоянки 14, произошло столкновение воздушного судна с автомобилем одной из служб аэропорта. Пострадавших нет. Ведется расследование", - сообщили в аэропорту.