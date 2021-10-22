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Перевозивший ФК "Кайрат" из Баку самолет в аэропорту Алматы столкнулся с машиной

Самолет столкнулся с машиной в аэропорту Алматы в Казахстане. Фото и видео инцидента появились в Сети.



Как сообщили в департаменте полиции на транспорте, ЧП произошло 22 октября.

По данным, воздушное судно авиакомпании FlyJet, на борту которого находились футболисты и тренерский штаб алматинского "Кайрата", столкнулся с автомобилем Renault.

Этим рейсом команда возвращалась из Баку, где проходила встреча группового этапа Лиги конференций против "Карабаха", пишет ru.oxu.az. Обстоятельства инцидента выясняются. После столкновения пассажиры провели более часа в самолете, ожидая аварийной эвакуации.

По данному факту уже начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 УК Казахстана ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

"В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК", - добавили в департаменте.

В международном аэропорту Алматы подтвердили факт столкновения. Как выяснилось, самолет принадлежит компании FlyJet.kz, он вылетел из Баку и приземлился в Алматы сегодня в 06:43 (08:43 по бакинскому времени - ред.). 

"На пересечении рулежного маршрута К и автомобильной дороги на траверзе, место стоянки 14, произошло столкновение воздушного судна с автомобилем одной из служб аэропорта. Пострадавших нет. Ведется расследование", - сообщили в аэропорту.
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