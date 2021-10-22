По словам тренера волейболистки Сурайи Афзали (из соображений безопасности она использует псевдоним), Хакими обезглавили в Кабуле в рамках операции по поиску спортсменок. Ранее талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом.





Хакими убили в начале октября, но факт гибели оставался неизвестным, потому что семье спортсменки угрожали.





«Все игроки волейбольной сборной и остальные спортсменки находятся в плохом положении, в отчаянии и страхе. Все были вынуждены бежать и жить в неизвестных местах», – сказала Афзали.