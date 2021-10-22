Ужас! Талибы обезглавили афганскую волейболистку и выложили фото казни в соцсети
Члены движения «Талибан» обезглавили афганскую волейболистку Махджубин Хакими и опубликовали в соцсетях фотографии ее отрубленной головы.
По словам тренера волейболистки Сурайи Афзали (из соображений безопасности она использует псевдоним), Хакими обезглавили в Кабуле в рамках операции по поиску спортсменок. Ранее талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом.
Хакими убили в начале октября, но факт гибели оставался неизвестным, потому что семье спортсменки угрожали.
«Все игроки волейбольной сборной и остальные спортсменки находятся в плохом положении, в отчаянии и страхе. Все были вынуждены бежать и жить в неизвестных местах», – сказала Афзали.
Источник: sports.ru
16:02 22/10/2021
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