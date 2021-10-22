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Нападающий "Краснодара" Кордоба: У Ганчаренко четкая идея и правильный посыл

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба поделился впечатлениями от работы с главным тренеры команды Виктором Ганчаренко.

- Что думаешь о Викторе Ганчаренко? Нравятся его стиль и тренировки?

- Он - еще одна причина, почему я перешел в "Краснодар". Я знал, с кем предстоит работать, и мне все нравится. У Ганчаренко четкая идея и правильный посыл. Это тренер того типа, который улучшает качества каждого игрока. Достаточно теплый в отношениях с игроками, любящий. С ним мы построим нормальную игру.

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