+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Соболенко покинула Кубок Кремля на стадии 1/4 финала

Арина Соболенко покинула Кубок Кремля на стадии 1/4 финала

Беларуская теннисистка Арина Соболенко уступила россиянке Екатерине Александровой в матче четвертьфинала Кубка Кремля.

Поединок продлился 1 час 13 минут. Соболенко потерпела поражение в двух сетах — 3:6, 4:6.

Следующей соперницей Александровой будет победительница противостояния Мария Саккари — Симона Халеп.

Сегодня в четвертьфинал вышла Маркета Вондроушова из Чехии.
Источник: sportarena.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]