Соболенко покинула Кубок Кремля на стадии 1/4 финала
Арина Соболенко покинула Кубок Кремля на стадии 1/4 финала
Беларуская теннисистка Арина Соболенко уступила россиянке Екатерине Александровой в матче четвертьфинала Кубка Кремля.
Поединок продлился 1 час 13 минут. Соболенко потерпела поражение в двух сетах — 3:6, 4:6.
Следующей соперницей Александровой будет победительница противостояния Мария Саккари — Симона Халеп.
Сегодня в четвертьфинал вышла Маркета Вондроушова из Чехии.
Источник: sportarena.by
15:43 22/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение