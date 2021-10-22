По всем четырем эпизодам (удаление Вакулича на 30-ой минуте, неназначение штрафного в пользу брестчан после прохода Савицкого, гол "Динамо" в ворота брестчан в концовке встречи, а также неназначение пенальти в ворота "Динамо" на исходе матча) принято решение в правильности действий арбитра Сергея Красникова.





При этом игрок хозяев Алексей Вакулич за нанесение тяжелой травмы сопернику дисквалифицирован на шесть матчей.



