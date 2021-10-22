+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Защитник "Руха" Алексей Вакулич за нанесение тяжелой травмы сопернику дисквалифицирован на шесть матчей

Состоялось заседание судейско-экспертной комиссии Белорусской федерации футбола. Оно было посвящено спорным моментам матча "Руха" и минского "Динамо".

По всем четырем эпизодам (удаление Вакулича на 30-ой минуте, неназначение штрафного в пользу брестчан после прохода Савицкого, гол "Динамо" в ворота брестчан в концовке встречи, а также неназначение пенальти в ворота "Динамо" на исходе матча) принято решение в правильности действий арбитра Сергея Красникова.

При этом игрок хозяев Алексей Вакулич за нанесение тяжелой травмы сопернику дисквалифицирован на шесть матчей.
Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]