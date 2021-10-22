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Представитель УЕФА по организации судейства в странах Восточной Европы вошел в состав судейско-экспертной комиссии АБФФ

Это - эхо скандала с брестским "Рухом".

Глава судейского департамента АБФФ Франц Летяго предоставил спорные эпизоды матча «Рух» – «Динамо» Минск для рассмотрения также представителю УЕФА по организации судейства в странах Восточной Европы Николаю Левникову. Тот полностью согласился с беларусскими коллегами, которые ранее признали правоту судьи Сергея Красникова во всех спорных эпизодах матча.

«Общение получилось продуктивным. Опытный арбитр поддержал наши решения и внес предложение, чтобы после окончания сезона мы пригласили в нашу судейско-экспертную комиссию двух иностранцев из Европы, чтобы решения выглядели еще более объективно», — сообщил Летяго.

Беларуская сторона предложила Левникову войти в состав СЭК, на что получила согласие.

Отметим, что Левников в 2010 году был главой отдела судейства и инспектирования АБФФ.
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