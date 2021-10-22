



Шахтер - Борисов-БГУФК. Фото: Шахтер





Белорусская федерация волейбола приняла решение проводить матчи чемпионата Беларуси без зрителей.





Эти ограничения будут действовать до 1 декабря 2021 года.





Данное решение принято в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в стране и быстрым ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба БФВ.





Все трансляции матчей доступны на сайте федерации bvf.by, а также sport-tv.by.





Отметим, по данным Минздрава на 21 октября в Беларуси заболели коронавирусом 2097 человек (всего 580029), умерли — 17 человек (всего 4466), выздоровели — 2315 человека (всего 552415).



