Матчи ЧБ по волейболу будут проходить без зрителей
В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в стране
Шахтер - Борисов-БГУФК. Фото: Шахтер
Белорусская федерация волейбола приняла решение проводить матчи чемпионата Беларуси без зрителей.
Эти ограничения будут действовать до 1 декабря 2021 года.
Данное решение принято в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в стране и быстрым ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба БФВ.
Все трансляции матчей доступны на сайте федерации bvf.by, а также sport-tv.by.
Отметим, по данным Минздрава на 21 октября в Беларуси заболели коронавирусом 2097 человек (всего 580029), умерли — 17 человек (всего 4466), выздоровели — 2315 человека (всего 552415).
07:52 22/10/2021
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