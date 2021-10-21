+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Международная федерация поможет раненному в схватке с медведем боксеру

AIBA и Федерация бокса России окажут Илье Медведеву материальную помощь. 23-летний боксер сейчас находится в медикаментозной коме.

Фото: Илья Медведев (фото - Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области (ЦСП72)

Международная ассоциация бокса (AIBA) и Федерация бокса России окажут финансовую помощь боксеру Илье Медведеву, который пострадал от нападения медведя в Тюменской области, сообщил РИА Новости президент AIBA Умар Кремлев.

В среду Telegram-канал Shot сообщил, что 23-летний боксер Медведев, возвращаясь с рыбалки в компании двоих друзей, подвергся нападению медведя. Один из спутников боксера погиб.

Сам спортсмен, пишет РБК, хоть и получил серьезные рваные раны головы и конечностей, смог нанести животному несколько смертельных ударов ножом. Третий рыбак не пострадал. Он сумел на лодке доставить раненного Медведева в больницу.

Позднее личный тренер спортсмена Дмитрий Косенко сообщил РИА Новости, что боксер находится в искусственной коме. По словам врачей, жизни Медведева пока ничего не угрожает.

Медведев является мастером спорта по боксу, участником чемпионата России и других крупных федеральных турниров. В 2019 году он выиграл золотую медаль в весовой категории до 64 кг на чемпионате Вооруженных сил.
Источник: Григорий Гуреев
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]