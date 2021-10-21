Фото: Илья Медведев (фото - Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области (ЦСП72)





Международная ассоциация бокса (AIBA) и Федерация бокса России окажут финансовую помощь боксеру Илье Медведеву, который пострадал от нападения медведя в Тюменской области, сообщил РИА Новости президент AIBA Умар Кремлев.





В среду Telegram-канал Shot сообщил , что 23-летний боксер Медведев, возвращаясь с рыбалки в компании двоих друзей, подвергся нападению медведя. Один из спутников боксера погиб.





Сам спортсмен, пишет РБК, хоть и получил серьезные рваные раны головы и конечностей, смог нанести животному несколько смертельных ударов ножом. Третий рыбак не пострадал. Он сумел на лодке доставить раненного Медведева в больницу.





Позднее личный тренер спортсмена Дмитрий Косенко сообщил РИА Новости, что боксер находится в искусственной коме. По словам врачей, жизни Медведева пока ничего не угрожает.





Медведев является мастером спорта по боксу, участником чемпионата России и других крупных федеральных турниров. В 2019 году он выиграл золотую медаль в весовой категории до 64 кг на чемпионате Вооруженных сил.



















