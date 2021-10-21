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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини заявил, что поздний уход Криштиану Роналду из команды стоил ей потерянных очков. Слова футболиста цитирует Football Italia.





«Роналду ушел 28 августа, и, конечно, было бы лучше, если бы он ушел раньше, чтобы мы могли подготовиться. К сожалению, мы заплатили за это. Это ломает систему, и из-за этого мы потеряли очки в первых играх. Если бы он ушел 1 августа, то у нас было бы время реорганизоваться и быть готовыми к началу сезона», — сказал футболист, пишет РБК.





Причиной проблемы Кьеллини назвал отсутствие мотивации у Роналду.





«Я понимал, что он может уйти этим летом, Криштиану нужна была новая мотивация и команда, которая будет играть за него. Когда он находит такую команду, он всегда может приносить результат, как это было и в «Юве», — добавил игрок.





Об уходе Криштиану Роналду из «Ювентуса» стало известно 28 августа. Он перешел в «Манчестер Юнайтед», подписав 31 августа контракт с английским клубом сроком на два года.





Футболист уже выступал за «Манчестер» в период с 2003 по 2009 год. За это время он трижды выигрывал чемпионат Англии, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. Помимо этого, в составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.





На старте сезона «Ювентус» не одержал ни одной победы в четырех матчах чемпионата Италии. Команде удалось заработать всего два очка.

























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