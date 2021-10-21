– Первый сезон для обновленного "Динамо-Брест", если оценивать по пятибалльной шкале, вышел на четверку с минусом. Надеюсь, в оставшихся матчах оценка повысится до твердой четверки. В первую очередь много сил и ресурсов заняло объединение всей футбольной инфраструктуры города в единое целое. Как мы и говорили в начале сезона, теперь в структуре клуба находится стадион "Брестский", стадион "Юность", футбольное поле и вся инфраструктура бывшего ЦОР на улице Высокой, футбольный манеж на Луцкой и база в Красном Дворе. Это объединение коллективов, управление всеми этими объектами, расходы на содержание и обслуживание. На сегодняшний день в клубе трудится порядка 250 человек, учится более 1100 детей всех возрастов. Создана академия "Динамо-Брест".





Болельщиков, конечно, интересует главная команда. Я считаю, что удалось собрать боеспособный коллектив, который показал, что может играть на равных с грандами белорусского футбола и радовать зрителей своей игрой. К сожалению, не получилось ровно пройти чемпионат. В играх с равными по классу командами мы потеряли много очков. Думаю, сказалось отсутствие полноценной предсезонки. Плюс по ходу сезона потеряли хороших исполнителей. Где-то не хватило настроя на матчи, где-то удачи, но в целом достойно проводим сезон. Самое главное, что команда по-прежнему любима и интересна болельщику, пусть из-за ухудшившихся результатов и пандемии зрителей стало меньше, но тем не менее наш болельщик с нами. За это мы очень благодарны, пишет football.by.





Если говорить о том, что хотелось бы изменить, то это еврокубковый путь и матч при своих болельщиках, чтобы подарить городу праздник. Считаю, что могли бы пройти "Викторию", но…





- Говоря о потере исполнителей: клуб покинул Павел Седько. Расскажите, как проходил процесс расставания с игроком.





– У Павла появился вариант продолжения карьеры за пределами Беларуси, и мы не стали препятствовать нашему молодому футболисту. С учетом того, что контракт у него истекал в декабре, мы решили отпустить его сейчас с компенсацией клубу.





- Так называемое "дело Хачериди" – наиболее волнующий болельщиков вопрос. На какой стадии находится его решение?





– Есть решение FIFA о выплате Евгению Хачериди суммы в размере $1 млн долларов. В настоящий момент подана апелляция в CAS, ведь ни мы, ни предыдущий собственник клуба не согласны с вынесенным решением. Считаем его необоснованным. Если решение FIFA останется в силе, будем пытаться решить вопрос с бывшим собственником "Динамо-Брест". Остается ждать решения апелляционного комитета, так как сейчас от нас в этом вопросе мало что зависит. Это все, что в настоящий момент могу рассказать по этому делу.





- Принято считать, что еврокубки - это хороший вариант для пополнения бюджета клуба. Сколько клуб заработал на двух этих матчах?





– От нашего участия в еврокубках мы не заработали больших денег. Это факт. Ведь еврокубки – это не только заработки, но и расходы. С учетом того, что мы оба матча провели на выезде, расходы вдвое увеличились. Плюс с денег, которые выплачивает УЕФА, уплачиваются налоги. Чтобы хорошо зарабатывать надо проходить как можно дальше в турнирной сетке. К сожалению, нам это не удалось, но, учитывая все факторы, ребята сыграли достойно.





- В продолжение темы финансов: из чего формируется бюджет клуба и каков он в текущем году?





– Бюджет клуба формируется из нескольких источников. Есть бюджетная часть, есть спонсорские контракты, а часть средств получаем от оказываемых нами услуг населению и организациям.





Годовой бюджет клуба, с учетом всей нашей инфраструктуры и расходов на содержание, – около 4 млн рублей. Учитывая всю нашу инфраструктуру, это совсем немного. При формировании бюджета на следующий год мы очень надеемся, что город и область поддержат нас. Ведь сейчас "Динамо-Брест" это не только команда основного состава, но и более тысячи воспитанников детской школы, более 200 сотрудников (тренеров и работников, обслуживающих огромную инфраструктуру). Большие расходы клуб несет на экипировку учащихся. Начала действовать академия "Динамо-Брест", и это тоже достаточно затратный проект. Питание, проживание, экипировка и обучение одного "академика" обходится до 1200 рублей в месяц.





Очень хочется, что бы все то, что создано при поддержке города и области, не пропало, а развилось в клуб, который будет выступать на высоком уровне на внутренней арене и участвовать в еврокубках, комплектуясь при этом в основном воспитанниками собственной школы и дополняясь качественными легионерами.





- Многие болельщики в этом сезоне жалуются на отсутствие магазина с атрибутикой. Что можете сказать по этому поводу?





– Хотелось бы в первую очередь извиниться перед болельщиками за это, но, к сожалению, так сложились обстоятельства. Этот сезон мы провели без своего фаншопа. Самый минимальный набор атрибутики мы продаем в кассах перед матчем, но могу заверить болельщиков, что ведутся работы по магазину. Уже определились с местом и начали ремонт. В межсезонье будем работать над ассортиментом и надеемся открыться к новому сезону.





С уверенностью могу сказать, что в новом магазине будет все необходимое для болельщика, в том числе и возможность заказать оригинальную игровую футболку с нанесением. Планируем также открыть интернет магазин.





- В конце текущего сезона у многих игроков истекают контракты. Какая работа ведется по формированию команды на 2022 год?





– Работаем в этом направлении. Как только будут достигнуты договоренности и заключены новые контракты с игроками, будем информировать наших болельщиков. В планах удержать ключевых игроков из нынешнего состава. Решение по игрокам будет принимать тренерский штаб, а далее будем вести переговоры. В бытовом плане все вопросы решены. Ребятам нравится город, отношение болельщиков, инфраструктура клуба, условия для жизни и тренировок. Остается решить самый главный вопрос – финансовый. Будем работать с нашими партнерами и спонсорами. При формировании бюджета на новый сезон также рассчитываем на поддержку и содействие города и области. Что касается межсезонья, то уже прорабатываем варианты по проведению сборов и зимнего турнира в Бресте.