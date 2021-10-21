







Все с огромным интересом следили за предсезонными выставочными матчами в НХЛ. Почти десяток белорусов старались показать себя в кэмпах клубов, которым принадлежат. В чем секрет подобного нашествия?





Наверное, хорошо поработали летом. Мы вместе тренировались в Беларуси. Я, Шарангович, Протас, Колячонок, Соловьев… Собрали всех молодых, и нам удалось поработать и с национальной сборной, и с минским "Динамо". Мне кажется, отсюда и результат. Очень много летом трудились над физической составляющей, технической. Катание нам ставил Дмитрий Астапенко, Михаил Грабовский помогал в подготовке. Павел Перепехин поработал с защитниками. Тренерский штаб Крэйга Вудкрофта очень помог.





Подрастает новое поколение звезд?





Поколение "next" выходит на первые роли. Растем, тренируемся, работаем. Уверен, что в ближайшие пару лет многие будут играть в основных составах команд НХЛ. Наше государство хорошо финансирует хоккей, в стране созданы все условия для роста мастерства, цитирует Прессбол.







