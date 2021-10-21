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Иван Янковский: Кадимагомедов хочет выступать под белорусским флагом. Скорее высказался про ММА на эмоциях

Главный тренер сборной Беларуси по вольной борьбе Иван Янковский по окончании чемпионата мира в Осло рассказал Андрею Ильене о месте Магомедхабиба Кадимагомедова в команде.



Серебряный призер Токио-2020 Магомедхабиб Кадимагомедов остался дома…

Ему тоже пришлось в 2021-м нелегко. Нужно было отбираться в команду на чемпионате Беларуси, двух турнирах, затем Олимпиада… Серьезная сгонка веса, а также травма сказались, не могли не дать время на восстановление. Через месяц и десять дней после поездки в Японию отправляться на чемпионат мира посчитали нецелесообразным с учетом всех обстоятельств. Постановили: спортсмена надо поберечь, в противном случае рисковали усугубить проблемы со здоровьем. Повреждение голеностопа Магомедхабиба несерьезное, но все же требовало паузы в тренировочном процессе.

Как вы отнеслись к его высказыванию по поводу участия в ММА?

У любого человека может возникнуть желание реализоваться в ином амплуа. Но сегодня атлет точно не собирается никуда уходить, а хочет выступать на борцовском ковре под белорусским флагом. Скорее высказался на эмоциях, возможно, когда-нибудь проверит себя и в таком единоборстве. Конечно, запрещать ничего мы не можем, но пока о его серьезном намерении уйти в смешанные боевые искусства не говорит. Может, после Парижа-2024, пишет Прессбол.
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