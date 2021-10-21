Неизвестные разгромили стадион в Барановичах. Перевернут погрузчик, повреждено травяное покрытие

Вечером 18 октября неизвестны разгромили технику и уничтожили стройматериалы на стадионе «Локомотив» в Борисове, где проводятся работы по реконструкции, пишет Наш Край. Сумма ущерба пока не подсчитана, но она очень внушительная.