Неизвестные разгромили стадион в Барановичах. Перевернут погрузчик, повреждено травяное покрытие
Вечером 18 октября неизвестны разгромили технику и уничтожили стройматериалы на стадионе «Локомотив» в Борисове, где проводятся работы по реконструкции, пишет Наш Край. Сумма ущерба пока не подсчитана, но она очень внушительная.
Вандалы раздавили строительные леса, перевернули один из погрузчиков и выбили в нем все стекла, испортили бордюры и элементы благоустройства. По факту случившегося проводится проверка, пишет nashaniva.com.
18:30 21/10/2021
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