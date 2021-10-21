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Вы удивитесь! Годовой бюджет брестского Динамо - всего около 4 млн рублей

Это зарплата 2-3 хоккеистов минского Динамо

Директор брестского Динамо Эрнест Николайчук рассказал о годовом бюджете клуба, а также порассуждал о расходах. 

«Бюджет клуба формируется из нескольких источников. Есть бюджетная часть, есть спонсорские контракты, а часть средств получаем от оказываемых нами услуг населению и организациям.

Годовой бюджет клуба, с учетом всей нашей инфраструктуры и расходов на содержание, – около 4 млн рублей. Учитывая всю нашу инфраструктуру, это совсем немного. При формировании бюджета на следующий год мы очень надеемся, что город и область поддержат нас. 

Ведь сейчас Динамо-Брест это не только команда основного состава, но и более тысячи воспитанников детской школы, более 200 сотрудников (тренеров и работников, обслуживающих огромную инфраструктуру). Большие расходы клуб несет на экипировку учащихся. 

Начала действовать академия Динамо-Брест, и это тоже достаточно затратный проект. Питание, проживание, экипировка и обучение одного «академика» обходится до 1200 рублей в месяц.

Очень хочется, что бы все то, что создано при поддержке города и области, не пропало, а развилось в клуб, который будет выступать на высоком уровне на внутренней арене и участвовать в еврокубках, комплектуясь при этом в основном воспитанниками собственной школы и дополняясь качественными легионерами», — сказал Николайчук. 

В таблице высшей лиги брестчане занимают восьмое место, имея в активе 34 очка.

Также Динамо принимало участие в розыгрыше Лиги конференций текущего сезона, но не сумело преодолеть второй раунд турнира.
Источник: sportarena.by
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