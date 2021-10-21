



16 из 27 стран Евросоюза письменно уведомили об этом Суд Европейского союза, который по запросу коммерческого суда Мадрида изучает, имеют ли УЕФА и ФИФА право на полный контроль над мировым футболом.





В число противников Суперлиги входят Испания и Италия, страны, где базируются три клуба, не отказавшихся от проекта: «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Ожидается, что вскоре против Суперлиги выступит Германия.





Ожидается, что Европейский суд проведет публичные слушания в первой половине 2022 года. Вынесение решения может произойти через несколько месяцев после слушаний.





Ранее УЕФА отказался от дела против основателей Суперлиги – «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса» – а также от денежных требований к вышедшим из Суперлиги командам. В то же время союз подал апелляцию на решение суда Мадрида по Суперлиге.