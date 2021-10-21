16 из 27 стран Евросоюза выступили против Суперлиги. Испания и Италия – в их числе
Большинство стран Европейского союза выступили против проекта Суперлиги Европы.
16 из 27 стран Евросоюза письменно уведомили об этом Суд Европейского союза, который по запросу коммерческого суда Мадрида изучает, имеют ли УЕФА и ФИФА право на полный контроль над мировым футболом.
В число противников Суперлиги входят Испания и Италия, страны, где базируются три клуба, не отказавшихся от проекта: «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Ожидается, что вскоре против Суперлиги выступит Германия.
Ожидается, что Европейский суд проведет публичные слушания в первой половине 2022 года. Вынесение решения может произойти через несколько месяцев после слушаний.
Ранее УЕФА отказался от дела против основателей Суперлиги – «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса» – а также от денежных требований к вышедшим из Суперлиги командам. В то же время союз подал апелляцию на решение суда Мадрида по Суперлиге.
15:51 21/10/2021
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