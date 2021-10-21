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Легкоатлетка Тимановская заявила об угрозах в свой адрес

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская подверглась травле в соцсетях. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Легкоатлетка Тимановская заявила об угрозах в свой адрес
 
 
«Мне желали болезней и смерти, угрожали сломать руки», – написала спортсменка, добавив, что «никогда прежде не получала такого хейта».

Девушка призналась, что не понимает, откуда столько агрессии у тех, кто пишет подобное и ответила этим пользователям.
 
«Уважаемые, я не знаю, возможно ли ещё спасти кого-то из вас, но вместо того, чтобы сидеть и поливать грязью тех, кто не побоялся и высказал своё мнение, я вам советую озаботиться своим психическим здоровьем. Страх порождает насилие, видимо, этим вы и занимаетесь. Рекомендую заняться любой физической активностью, говорят, помогает», – написала Тимановская. 
 
Напомним, что она высказала свое недовольство тренерским штабом в разгар Олимпиады в Токио, после чего ее отстранили от соревнований на Играх и хотели насильно отправить в Беларусь.


Но Тимановская обатилась в полицию Японии с просьбой об убежище и через некоторое время была доставлена в Польшу, где до сих пор находится под охраной.
Источник: blizko.by
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