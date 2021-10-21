Все ниже и ниже: Беларусь уже на 95-ом месте в рейтинге ФИФА
В новом рейтинге ФИФА Беларусь опустилась с 90-го сразу на 95-е место.
Это случилось после того, как наша сборная проиграла командам Эстонии (0:2) и Чехии (0:2).
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93 (96) Грузия – 1243,88
94 (94) Люксембург – 1234,13
95 (90) Беларусь – 1233,59
96 (98) Кыргызстан – 1230,6
А вот как выглядит топ-10:
1 (1). Бельгия – 1832 очка;
2 (2). Бразилия – 1820;
3 (4). Франция – 1779;
4 (5). Италия – 1750;
5 (3). Англия – 1750;
6 (6). Аргентина – 1738;
7 (8). Испания – 1687;
8 (7). Португалия – 1681;
9 (9). Мексика – 1672;
10 (10). Дания – 1668.
12:21 21/10/2021
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