



Это случилось после того, как наша сборная проиграла командам Эстонии (0:2) и Чехии (0:2).









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93 (96) Грузия – 1243,88

94 (94) Люксембург – 1234,13

95 (90) Беларусь – 1233,59

96 (98) Кыргызстан – 1230,6