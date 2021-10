Криштиану Роналду забил в ворота Аталанты и установил рекорд. Итальянская команда стала для португальца 38-й, в воротах которой он отмечался в рамках Лиги чемпионов.

Отметим, историческое событие случилось вчера во время поединка на Олд Траффорд. "Манкуниацы" горели после первого тайма 0:2, у "бергамасков" забили Пасалич и Демираль, однако смогли спасти матч во второй половине.

Рэшфорд и Магуайр счет сравняли, а Роналду на 81-й минуте принес хозяевам победу 3:2.

Number of teams Cristiano Ronaldo has scored against in the Champions League: 38



More than any other player in #UCL history