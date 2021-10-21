«Мы планировали участвовать в этих соревнованиях, но ограниченным составом, то есть с теми спортсменами, которые могут бороться за медали. Планировалось, что на чемпионат Европы поедет призер Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов.





Но несколько недель назад Романчук по личным причинам отказался от участия в чемпионате. Так же поступил и Бухов.





Почему такой ограниченный состав? Потому что государственный бюджет не финансирует выступления на турнирах, проводимых в России. Финансирование идет за счет федерации для того, чтобы украинские пловцы смогли принять участие в чемпионате Европы, чтобы поднимался флаг и звучал гимн Украины в случае высоких мест.





Мы не теряем никаких очков, никаких преференций в этом чемпионате нет. Но если бы были медали, для Украины это было бы очень хорошо. Также в начале декабря будет чемпионат мира в Абу-Даби. Эти соревнования проходят почти одновременно и готовиться к ним – это непросто. Тем более после Олимпийских игр.





Тут уже накладывается проблема формирования календаря международных стартов. Из-за комплекса этих причин тренерский совет, личные тренеры и сами спортсмены решили сконцентрироваться на чем-то одном и не ехать в Россию на этот чемпионат», – сказал Власков.





Чемпионат Европы по плаванию пройдет в Казани со 2 по 7 ноября.