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Соболенко о сравнении с Шараповой: злобно отвечала, что я будущая Соболенко!

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в интервью sport-express.ru рассказала о сравнении с Марией Шараповой.


Вторая ракетка мира Арина Соболенко в интервью sport-express.ru рассказала о сравнении с Марией Шараповой.

Если честно, в детстве кумиров у меня не было. Когда друзья моего отца говорили мне, что я будущая Шарапова, она тоже кричала, я всегда злобно отвечала: "Нет. Я будущая Соболенко!" Мне нравился теннис Серены и, конечно же, Шараповой тоже очень нравился, — сказала белоруска.

20 октября во втором круге Кубка Кремля Соболенко одолела Айлу Томлянович — 7:6 (7:2), 4:6, 6:1. Следующей соперницей белоруски станет россиянка Екатерина Александрова.
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