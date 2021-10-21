



Вторая ракетка мира Арина Соболенко в интервью sport-express.ru рассказала о сравнении с Марией Шараповой.





Если честно, в детстве кумиров у меня не было. Когда друзья моего отца говорили мне, что я будущая Шарапова, она тоже кричала, я всегда злобно отвечала: "Нет. Я будущая Соболенко!" Мне нравился теннис Серены и, конечно же, Шараповой тоже очень нравился, — сказала белоруска.





20 октября во втором круге Кубка Кремля Соболенко одолела Айлу Томлянович — 7:6 (7:2), 4:6, 6:1. Следующей соперницей белоруски станет россиянка Екатерина Александрова.



