20 октября во время своей длительной пресс-конференции президент Инфантино сделал комментарий, который вполне может отражать шансы Италии и Саудовской Аравии на проведение Мундиаля.





"Проведение чемпионатов мира в отдельно взятой стране, вероятно, ушло в прошлое", -отметил Инфантино.



