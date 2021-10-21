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Инфантино: "Проведение чемпионатов мира в отдельно взятой стране, вероятно, ушло в прошлое"

о слухам, он поддерживает совместную заявку Италии с Саудовской Аравией на проведение чемпионата мира 2030 года. Между странами и их футболом уже существуют тесные связи: Суперкубок Италии несколько раз проводили в Саудовской Аравии.

20 октября во время своей длительной пресс-конференции президент Инфантино сделал комментарий, который вполне может отражать шансы Италии и Саудовской Аравии на проведение Мундиаля.

"Проведение чемпионатов мира в отдельно взятой стране, вероятно, ушло в прошлое", -отметил Инфантино.

Это произошло после того, как президент УЕФА Александер Чеферин признал, что проведение Евро-2020 в нескольких странах не было экспериментом, который он хотел бы повторять в будущем из-за серьезных логистических проблем, пишет football.by
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