В повестку совета ФИФА, который проходит в среду, включено обсуждение различных вопросов, в том числе международный календарь матчей, периодичность проведения чемпионата мира.





Источники сообщали, что ФИФА может провести голосование по вопросу проведения мирового первенства раз в два года на глобальном саммите всех 211 ассоциаций-членов 20 декабря. Решение о проведении внеочередного конгресса с голосованием по предложениям может быть принято на заседании совета в среду.





Во вторник Инфантино принял участие в телеконференции с представителями входящих в УЕФА ассоциаций.





"Я серьезно прошу вас и ФИФА не настаивать на голосовании, потому что это может иметь ужасные последствия для футбола в целом, — сказал Чеферин в ходе телеконференции, сообщает Рейтер. — Я не думаю, что было бы разумно идти на голосование по подобному вопросу. Не только потому, что нам придется принять серьезные последствия, но и потому, что заинтересованные стороны, такие как клубы и лиги, не имеют права голоса, и эта идея губительна для их существования".





В мае сообщалось, что ФИФА изучит возможность проведения чемпионатов мира среди мужских и женских команд каждые два года. Ранее Чеферин и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) выступили против данного предложения. В настоящее время чемпионаты мира проводятся каждые четыре года. Инфантино 30 сентября на первом онлайн-саммите организации по международному календарю заявил, что для развити� футбола необходимо сократить время между крупными турнирами.