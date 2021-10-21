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Президент УЕФА призвал главу ФИФА не продвигать идею проведения ЧМ раз в 2 года из-за наступления "ужасных последствий"

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин призвал президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не продвигать проведение голосования по вопросу проведения чемпионата мира раз в два года, отметив, что такой шаг будет иметь "ужасные последствия".

Президент УЕФА призвал главу ФИФА не продвигать идею проведения ЧМ раз в 2 года из-за наступления "ужасных последствий"
В повестку совета ФИФА, который проходит в среду, включено обсуждение различных вопросов, в том числе международный календарь матчей, периодичность проведения чемпионата мира.

Источники сообщали, что ФИФА может провести голосование по вопросу проведения мирового первенства раз в два года на глобальном саммите всех 211 ассоциаций-членов 20 декабря. Решение о проведении внеочередного конгресса с голосованием по предложениям может быть принято на заседании совета в среду.

Во вторник Инфантино принял участие в телеконференции с представителями входящих в УЕФА ассоциаций.

"Я серьезно прошу вас и ФИФА не настаивать на голосовании, потому что это может иметь ужасные последствия для футбола в целом, — сказал Чеферин в ходе телеконференции, сообщает Рейтер. — Я не думаю, что было бы разумно идти на голосование по подобному вопросу. Не только потому, что нам придется принять серьезные последствия, но и потому, что заинтересованные стороны, такие как клубы и лиги, не имеют права голоса, и эта идея губительна для их существования".

В мае сообщалось, что ФИФА изучит возможность проведения чемпионатов мира среди мужских и женских команд каждые два года. Ранее Чеферин и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) выступили против данного предложения. В настоящее время чемпионаты мира проводятся каждые четыре года. Инфантино 30 сентября на первом онлайн-саммите организации по международному календарю заявил, что для развити� футбола необходимо сократить время между крупными турнирами.
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