Первый этап Кубка мира состоится на арене Capital Indoor Stadium, где во время Игр будут проходить соревнования по шорт-треку и фигурному катанию.

Сражения за лицензии пройдут в четыре этапа: первый с 21 по 24 октября примет Пекин, второй с 28 по 31 октября – Нагое (Япония), третий с 18 по 21 ноября – венгерский Дебрецен, четвертый пройдет в Дордрехте (Нидерланды) с 25 по 28 ноября.

Общий призовой фонд Кубка мира составляеь 489 тыс. доллларов. Победители на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров получат по 15 тыс. долларов. Денежные призы получат топ-10 общего зачета. В эстафетных командах победители получат по 12 тыс. долларов, в миксте – 8 тыс. В эстафетах поощрят первую пятерку.

Будет разыграно 104 олимпийские лицензии (по 52 у женщин и мужчин). 8 квот забронировано для хозяев Олимпиады. Все квоты не именные.

Фавориты

Специалисты выделают явную фаворитку – Сюзанну Стюлтинг из Нидерландов, причем на всех дистанциях. Также среди сильнейших россиянки Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова, представительница Канады Ким Бутен, Италии – Арианна Фонтана, Великобритании Элиз Кристи.





У мужчин сильнейшими на данном этапе являются россиянин Семен Елистратов, братья Лю Шаолинь Шандор и Шаоан, представляющие Венгрию, представитель Нидерландов Шинки Кнегт.

Белорусская сборная

В Пекин отправилось семь белорусских спортсменов: Екатерина Чистая, Яна Домбровская, Ольга Талаева, Анна и Мария Изофатовы, Никита Мигдалев и Георгий Орлов, сообщает Белорусский союз конькобежцев.

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В столице будущей Олимпиады предприняты жесткие меры безопасности. В отеле можно передвигаться только в масках, из здания разрешено удалиться не дальше, чем на 30 метров. Питаются спортсмены и тренеры за индивидуальными пластиковыми перегородками.

Олимпиада в Пекине

До XXIV Олимпийских игр в Пекине осталось 105 дней. Состязания в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.





Игры пройдут в трех кластерах: Пекин, Яньцин к северо-западу от столицы и Чжанцзякоу, который расположен в 200 км от Пекина.

На Играх будут проводиться соревнования в 15 дисциплинах по следующим видам спорта: биатлону, бобслею и скелетону, горнолыжному спорту, керлингу, конькобежному спорту и шорт-треку, лыжным гонкам, лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина, хоккею, санному спорту, сноуборду, фигурному катанию на коньках, фристайлу.

Будет разыграно 109 комплектов медалей — на семь больше, чем на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане. В программу соревнований включены новые дисциплины по бобслею, шорт-треку, фристайлу, прыжкам на лыжах с трамплина и сноуборду.